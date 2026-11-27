Nuovo colpo di scena nel delitto di Garlasco. E stavolta, sotto i riflettori investigativi, finisce il computer di Alberto Stasi, al centro delle polemiche fin dalla prima inchiesta, visto che proprio quel pc, sequestrato all’indomani dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, è stato compromesso nel corso delle prime indagini. Al punto da causare la cancellazione dell’alibi che l’allora fidanzato della vittima aveva per l’orario in cui avvenne l’omicidio, ovvero il fatto che mentre qualcuno uccideva Chiara lui stava lavorando alla tesi a casa sua. Ciò che Stasi raccontò, di fronte alla mancanza di quei dati informatici cancellati dalle intrusioni indebite dei carabinieri che hanno modificato il 74 per cento del contenuto del pc, fu ritenuto una bugia, tanto che Stasi andò a processo con la contestazione di aver fornito un alibi falso. E solo la perizia disposta dal giudice Stefano Vitelli, eseguita dagli informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti, riuscì a riesumare quell’alibi, scardinando una delle grandi ingiustizie perpetrate sul condannato. Ora quel computer torna al centro della vicenda, perché i nuovi approfondimenti della Procura di Pavia, convinta che non è Stasi l’assassino di Chiara ma sarebbe Andrea Sempio, avrebbero portato alla luce un nuovo inquietante fatto: non solo quel pc di Alberto fu compromesso dai carabinieri, ma sarebbe uscito dalla caserma, portato a casa da uno degli investigatori del Comando di Vigevano e frugato tra il 14 e il 15 agosto 2007, addirittura con accessi notturni. A rivelarlo in anteprima, ieri sera, Salvo Sottile, nel suo programma Ore14Sera su Rai2.

“Il pc di Alberto Stasi, quello sul quale stava scrivendo la tesi di laurea il giorno della morte di Chiara Poggi, a pochi giorni dall’omicidio sarebbe stato portato fuori dalla caserma di Garlasco per finire in un edificio privato”, ha spiegato Sottile. ”Durante la puntata di ieri sera”, si legge in una nota del programma Rai, “è stato ricostruito che il pc venne consegnato da Stasi spontaneamente ai carabinieri il 14 agosto 2007. Secondo i tabulati nei giorni successivi ci furono una serie di accessi, con anche copia del materiale e altre operazioni. In particolare è stato sottolineato che anche nella notte di Ferragosto sono state rilevati accessi ma senza che questi venissero verbalizzati: dove era dunque quel pc? Come mai non c’è traccia nei verbali di questo presunto passaggio in un edificio privato, quando Stasi non era ancora indagato?”, sono le domande che potrebbero trovare presto risposta dalle indagini.

La trasmissione ha rilevato che anche il 20, il 21 e il 22 viene utilizzato il pc e copiato materiale da quel pc senza che venisse verbalizzato, e il 29 viene svuotato il cestino. In un documento esclusivo, inoltre, la sostituta procuratrice Rosa Muscio chiede conto della mancata presenza sul computer e sull’hard disk di materiali e foto prima rinvenuti. “Noi abbiamo avuto la conferma che il pc è uscito dalla caserma”, ha detto Salvo Sottile, “e se fosse necessario sono disponibile a parlarne coi magistrati. Ogni computer ha un indirizzo IP che è come la targa di un’auto e che porta a un nome e un cognome. A noi risulta che il procuratore di Pavia Fabio Napoleone sta indagando anche su questo, ha più di un elemento, anche testimoniale”, ha precisato. Insomma, ci sarebbe una gola profonda che avrebbe raccontato la circostanza e indicato anche il nome del carabiniere che si sarebbe portato a casa il pc. “Non voglio credere che quel computer sia uscito da un luogo dello Stato per andare altrove”, ha commentato il difensore di Stasi, Antonio De Rensis, “ma se fosse vero sarebbe la fine di quell’indagine”.