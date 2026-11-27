La Falange armata torna al centro di un’inchiesta della Procura di Milano. Sul fascicolo relativo una serie di omicidi e stragi - molti rimasti irrisolti - nell’arco di 25 anni, è stata scritta l’ipotesi di reato: associazione con finalità di terrorismo e eversione dell’ordine democratico.

Il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis hanno affidato le indagini al Ros dei carabinieri. L’obiettivo è verificare se dietro quei gravi fatti, che in totale avrebbero causato 52 vittime, ci sia - e sia dunque davvero esistita - la cosiddetta Falange armata, che avrebbe visto una sorta di saldatura fra servizi deviati, destra eversiva e ‘ndrangheta. E se ci sia un legame tra episodi che coprono un così ampio periodo di tempo. Tutto parte da un esposto presentato nell’aprile del 2023 dall’avvocato Fabio Repici, legale di Stefano Mormile, fratello di Umberto, e da una memoria difensiva del maggio dello stesso anno. Inizialmente la Procura aveva aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati. Ora il salto di qualità, con l’ipotesi di associazione terroristica (sempre contro ignoti). I fatti presi in esame partono dall’uccisione nel 1990, a Carpiano nel Milanese, di Umberto Mormile, educatore del carcere di Opera, fino alle minacce del 2014 a un candidato sindaco di Bari, Luigi Paccione. Nell’esposto, per conto anche della «Associazione fra i familiari delle vittime della Falange armata», si fa riferimento pure alle stragi mafiose del ’92 e ’93. I pm milanesi hanno cominciato con il valutare una nuova ricostruzione, proposta da un pool di consulenti dell’associazione, sulla strage di via dei Georgofili a Firenze del 26-27 maggio 1993.

Sarebbe «utile», scrive il legale in un altro passaggio, «la comparazione con gli identikit di volti femminili effettuati in relazione ai delitti della Falange armata (a solo titolo di esempio, strage di via dei Georgofili a Firenze e strage di via Palestro a Milano) e la comparazione del Dna delle stesse con i profili genetici femminili trovati nel cantiere di Capaci». Si chiede inoltre «l’acquisizione delle sentenze che hanno definito lunghi processi», come quella «della Corte di Assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017 nel processo Borsellino quater o quella della Corte di Assise di Reggio Calabria del 21 luglio 2020 nel processo ‘Ndrangheta stragista». Sono molti i delitti citati nell’atto - ci sono Ludwig e la Uno Bianca - alcuni dei quali furono rivendicati dalla sigla Falange armata, altri no. Per chi denuncia, con quel presunto disegno organico la Falange avrebbe avuto «l’obiettivo di abbattere il sistema politico imperniato sui canoni della Costituzione repubblicana, di infrangere l’unità della Nazione e comunque di sottrarre la concreta gestione del potere alle sedi proprie della politica e degli organi costituzionali per assegnarla a frange deviate di apparati di polizia e di sicurezza». La competenza a indagare su tutti i casi è della Procura di Milano, proprio perché il primo delitto «fra quelli commessi dall’organizzazione Falange armata» è l’omicidio Mormile. Per l’uccisione del 37enne è stato condannato in primo grado il pentito di ‘ndrangheta, Vittorio Foschini, che ha rinunciato all’appello. Per prima cosa i pm milanese acquisiranno una serie di documenti, tenendo conto delle inchieste aperte nel frattempo tra Caltanissetta e Firenze sulle stragi di mafia del ’92 e ’93, compresi gli accertamenti sulla cosiddetta «pista nera».