Il pm e il rapper: “Tony Boy pericolosissimo, può usare armi”

È «incontestabile» il reato di «detenzione di un’arma con matricola abrasa con caricatori e relative cartucce» e «appare indicativo della elevatissima pericolosità del soggetto». Lo scrive la pm di Milano Sara Ombra nella richiesta di convalida dell’arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper Tony Boy, all’anagrafe Antonio Hueber, molto noto tra i più giovani e con un milione di follower su Instagram, finito in cella sabato per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta calibro 6.35 «clandestina» e una cinquantina di munizioni.

Il giovane cantante, arrestato dalla polizia, sarà interrogato oggi a Milano a San Vittore dalla gip Chiara Valori e ha da poco nominato come suo legale di fiducia l’avvocato Niccolò Vecchioni, legale di altri famosi trapper, passati per vari guai giudiziari, tra cui Baby Gang e Simba La Rue. Quella pistola, come si legge negli atti dell’arresto, era stata «nascosta nella stanza da letto sopra l’armadio». Gli investigatori, tra l’altro, scrivono pure in un’annotazione che nel giardino della villetta dove Tony Boy abita in affitto sono state trovate «sei bombole di elio vuote» e dentro casa altre cinque «piene» di quel gas «utilizzato negli ultimi tempi come sostanza che causa alterazioni psicofisiche e allucinogene, azione - si legge ancora - di ampia diffusione nei giovani» anche minorenni, «emulando personaggi di rilievo sui social», proprio «come Hueber». Bombole che, comunque, non sono state sequestrate perché possono essere vendute liberamente.

Per la Procura, ci sono «gravi indizi» anche in relazione all’accusa di spaccio di droga. Tra gli elementi quel «bilancino di precisione» trovato in camera e non in cucina. Come esigenza cautelare per chiedere il carcere, la pm contesta il pericolo di reiterazione dei reati anche «con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale». La pm Sara Ombra nella richiesta di custodia in carcere scrive che gli agenti, per effettuare la perquisizione in casa del rapper, sono riusciti a «vincere le immotivate e pretestuose resistenze dell’indagato» e dell’altra persona che era con lui, entrambi «ostili, diffidenti e insofferenti».