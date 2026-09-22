Il terrorista di Modena riceveva il sussidio per l’università: a El Koudri 6.585 euro di borse di studio regionali

Salim El Koudri, il 31enne accusato della strage del 16 maggio a Modena, in cui rimasero ferite otto persone e di queste una - Monica Esposito - è morta dopo due mesi di agonia in ospedale, ha ricevuto complessivamente 6.585,33 euro di borse di studio Er.Go - l’ente regionale per il diritto allo studio in Emilia-Romagna - nei tre anni accademici dal 2014-15 al 2016-17, quando frequentava “Economia e marketing” internazionale all’Università di Modena e Reggio Emilia. È quanto risulta dalla documentazione fornita dalla Regione a seguito di una richiesta di accesso agli atti di Fratelli d’Italia.

Il documento specifica che per ciascun anno lo studente possedeva i requisiti economici, di merito e di iscrizione previsti dai bandi. A sollevare il caso è stata la capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che ha presentato un’interrogazione alla giunta. “Siamo di fronte al fallimento totale e documentato del modello emiliano”, ha affermato Evangelisti, chiedendo un audit sull’Ausl di Modena e una revisione dei bandi Er.Go.