Ispezionati i 71 pc della scuola di Riccia

Ieri le perquisizioni all’istituto agrario di Riccia sono durate poche ore. Non sono stati ispezionati, uno per uno, i 71 computer della scuola, ma gli inquirenti hanno direttamente attinto al server principale. Sono stati solo acquisiti dei dati e non c’è stato alcun sequestro fisico di materiale informatico. Lo ha riferito, al termine delle operazioni, Gianni Alfonso, consulente informatico del legale di Gianni Di Vita, il marito e papà delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella.

«Nulla è stato portato via fisicamente - ha spiegato lasciando la scuola -, sono stati acquisiti dei dati da un server centralizzato che gestisce le connessioni di rete. Non sono stati analizzati singoli computer perché l’infrastruttura dell’istituto ha un firewall interno che gestisce tutte le connessioni Lan e praticamente è stato acquisito il contenuto di questo server centralizzato per essere poi successivamente analizzato». «Bisognerà però prima vedere il il firewall che gestisce la rete quali dati mantiene e per quanto tempo - ha proseguito -. Si potrebbe anche risalire a quale pc ha fatto l’operazione tramite username e password, per ora però queste sono solo ipotesi». Alfonso infine ha spiegato che è servito tanto tempo per arrivare a capire come era organizzata l’infrastruttura telematica dell’istituto. Nella scuola durante le operazione della Squadra Mobile e dello Sco era presente anche il tecnico dell’istituto che è il marito dell’amica insegnante di Gianni Di Vita.

Perché potrebbe essere cruciale la ricerca sui pc? Perchè da una di quelle tastiere potrebbe essere partita la ricerca, a cominciare da agosto 2025, sul veleno, con domande esplicite al forum della piattaforma americana Reddit per avere informazioni sulla ricina, su come ricavare il veleno, sul suo utilizzo, sui suoi effetti e - solo dopo che Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita erano già morte - sulla possibilità che il veleno potesse essere rilevato da un’autopsia. E se le ricerche fossero partite da quella scuola sarebbe la conferma di un coinvolgimento del marito dell’amica di Di Vita, che lì lavora.