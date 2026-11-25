Non è un’intervista, ma un colloquio quello pubblicato dal Quotidiano Nazionale, tra un condannato per un delitto che forse non ha commesso, quello di Chiara Poggi, e per il quale ha scontato più di 10 anni di carcere, e una giornalista e scrittrice che conosce bene il dolore di un arresto ingiusto, avendolo vissuto in famiglia. Le storie di Alberto Stasi e Gaia Tortora hanno un filo che le unisce e questo emerge leggendo il racconto degli anni passati in cella dall’ex Bocconiano, della forza che ha trovato un ragazzo di 24 anni per affrontarli restando integro. «La mente si adatta, si riprogramma sul fine pena», dice Stasi, che oggi di anni ne ha 43, ha un lavoro d’ufficio e vive fuori città perché Milano è troppo cara. Non nasconde di aver incontrato dietro le sbarre «persone più interessanti che fuori», come il ragazzo arrivato su un gommone a quindici anni e diventato uno dei suoi amici più cari. E di essersi «adattato» alla nuova vita: «Io vado a letto con la coscienza tranquilla». È stata la sua forza. Dopo i primi sei mesi di adattamento, si è rimesso a studiare, si è laureato in Economia, si è iscritto a Giurisprudenza, ha cominciato a lavorare dentro e poi, dopo sette anni, anche fuori dal carcere, quello di Bollate, dove prima del sovraffollamento potevi scegliere i compagni di cella. Oggi, quando in tangenziale passa davanti a Bollate, non prova repulsione, né panico: «Se precipiti con un aereo, poi non ci sali più. A me non è successo», spiega Stasi. Del primo ingresso in carcere, a Vigevano nel 2007, ricorda soprattutto la torcia e quei controlli ogni venti minuti, anche di notte, con la luce puntata negli occhi perché lo psicologo non credeva che stesse bene: «Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano». Ma forse aveva già trovato il modo di sopravvivere. Parla della sua famiglia piccola ma solida, del padre che non c’è più e della madre che non lo hai mollato e che ogni settimana gli porta a casa i pasti pronti. È per lei che non riesce ancora a pensare ad un futuro lontano dall’Italia, magari a Londra, a Vienna o in Portogallo. Magari con dei figli, ai quali dovrà poi spiegare tutta la sua storia. Senza mai dimenticare Chiara, che non c’è più.