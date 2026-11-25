Il saluto romano alle commemorazioni di Sergio Ramelli? È pericoloso. Questa la tesi che la procura generale di Milano, con la sostituta pg Olimpia Bossi, vuol portare avanti nel ricorso alla Suprema Corte presentato contro la sentenza della Corte d’Appello dello scorso 10 luglio. In quell’occasione, il giudice confermò l’assoluzione dei 23 imputati, perché “il fatto non sussiste” in relazione al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019. Durante queste assemblee si svolge la cerimonia del presente, durante la quale i presenti effettuano il saluto romano in ricordo di Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel ’75 a causa di un tema scolastico.

Secondo la pg, però, la “reiterazione annuale della manifestazione”, il “rilevante e progressivo aumento” dei partecipanti, “sostanzialmente raddoppiati dal 2014 al 2019”, fino a toccare quota 1200, e la “diffusione propagandistica dell’evento a mezzo social”, sono elementi, assieme ad altri, che non possono essere liquidati come “ininfluenti dal punto di vista della concretizzazione del pericolo di ‘inoculazione’, anche subdola, della ideologia fascista”. Bossi ha quindi richiamato la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla prevenzione, perché per la pg non sarebbe una “mera ricorrenza commemorativa”, come invece indicato nelle motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello.

Si tratta, per Bossi, di una dimostrazione di “immediata forza evocativa delle radici fasciste, che fornisce una chiave di lettura inequivocabile della gestualità messa in atto da oltre un migliaio di persone, costituenti, anche plasticamente, l’immagine di una adunata mossa dal chiaro intento di esternare la propria adesione ad un determinato sistema di valori”. Ma, soprattutto, ci sarebbe “un concreto tentativo di raccogliere adesioni a un progetto di ricostituzione del partito fascista”. Una ricostruzione che va nella direzione esattamente contraria rispetto a quella della Corte d’Appello, che per altro conferma la sentenza di assoluzione già emessa in primo grado, che non è nemmeno la prima su questo tema. Le commemorazioni a Ramelli non hanno mai registrato violenze, non si sono mai caratterizzate per intemperanze contro le forze dell’ordine: un gruppo di persone più o meno numeroso si ritrova nel luogo dell’aggressione mortale, dove si conclude il corteo pacifico con il “presente” in ricordo di un giovane di 18 anni ucciso per le sue idee.