Salvatore (Totuccio) Contorno, ex collaboratore di giustizia, sarebbe stato trasferito dalla sua abitazione di Nepi, nella Tuscia, per motivi di sicurezza. La notizia è emersa dopo che il suo indirizzo è stato reso pubblico nelle carte dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta su Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia morto suicida sabato scorso. Notizia subito smentita dal suo avvocato. Ecco cosa sappiamo.

L’allontanamento di Contorno

A parlare di un “allontanamento” è stato il cugino di Contorno, Gaetano Grado, collaboratore di giustizia, durante la trasmissione Lo Stato delle cose. Dopo aver cercato Contorno nei giorni scorsi, Grado avrebbe saputo dalla moglie che era stato portato via dal Servizio di protezione dei collaboratori di giustizia.

L’avvocato: “Non è vero”

La notizia, però, è stata subito smentita dal legale. “Non è vero che Salvatore Contorno è stato portato via dalla sua casa in Tuscia. Sua moglie mi ha detto che sta guardando la televisione”, ha riferito all’agenzia di stampa Agi l’avvocato dell’ex pentito Salvino Greco.

Il 12 novembre perquisita la casa di Contorno

Il 12 novembre l’abitazione di Contorno è stata perquisita nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il suo indirizzo, dunque, sarebbe comparso negli atti dell’indagine. E, dunque, il suo trasferimento potrebbe essere legato alla diffusione dei dati sulla sua residenza.

L’incontro con De Gennaro

E ci sarebbe anche un altro elemento. È il 30 agosto del 2025. Francesco Pacetto, collaboratore di De Gennaro, parla con Contorno. Tra le contestazioni fatte al super poliziotto c’è quella di aver spinto Contorno a non parlare coi pm siciliani. Dal tono della conversazione, secondo i pm, si comprende che il collaboratore di giustizia sarebbe andato nella casa in Toscana Di De Gennaro. Contorno chiede notizie di De Gennaro a Pacetto, anche lui indagato.

“Ma il principale (che in gergo sarebbe l’ex capo della polizia ndr) che dice? È che non lo sento e non lo vedo”, domanda. Pacetto risponde che De Gennaro avrebbe passato agosto in vacanza e specifica che sarebbe stato in Toscana aggiungendo: “Lì in Toscana dove… dove siamo andati una volta". La circostanza, secondo i pm, dimostra l’esistenza di un rapporto a dir poco anomalo tra De Gennaro e Contorno tanto che il collaboratore era stato accompagnato da Pacetto nella proprietà che l’ex capo della Polizia possiede, dal 19 dicembre 2002, ad Orbetello (GR)“.