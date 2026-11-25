Chiuso il caso delle «bussate» in sala Var. Nessuna squadra avvantaggiata, solo scelte adeguate per «evitare errori in gara». In sintesi, è per questo motivo che il gip di Monza archivia, su richiesta della Procura, il filone di indagine su una presunta frode sportiva a carico dell’ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dell’ex supervisore Var, Andrea Gervasoni, e altri due «varisti». Il capitolo, stralciato dal fascicolo principale milanese e passato ai pm di Monza per competenza territoriale, era quello che riguardava le ingerenze esterne nella sala Var di Lissone durante alcune partite tra 2024 e 2025.

Per il giudice, non ci sono stati vantaggi personali o alle «squadre coinvolte». Al contrario nei casi contestati è stata fatta «la scelta più consapevole (...), la scelta più adeguata ad evitare errori» nelle partite. Il decreto di archiviazione riguarda Rocchi, difeso dagli avvocati Antonio Bana e Antonio D’Avirro, Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Nel provvedimento il gip, Letizia Anna Brambilla, prima di entrare nel merito delle vicende su cui si erano concentrati i sospetti, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’archiviazione della Fondazione identità bianconera. Questo perché «non è titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice e neppure di un diverso titolo che le consenta di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa». La vicenda, spiega il giudice, non ha nulla «a che vedere con la tifoseria juventina e con gli scopi della Fondazione» e gli «episodi oggetto di contestazione sono legati a squadre di calcio diverse dal club sportivo Juventus». Poi vengono passate in rassegna le partite finite nel mirino dei pm, milanesi e brianzoli. Si tratta di Inter-Verona del gennaio 2024, Udinese-Parma e Salernitana-Modena del marzo dell’anno successivo. Il giudice sottolinea che gli accertamenti (fatti anche con intercettazioni ma non sui contenuti dei telefoni, che non sono mai stati sequestrati) «hanno escluso un intervento finalizzato ad alterare il processo decisionale e il risultato finale». Anche i pm milanesi avevano chiesto l’archiviazione per un altro filone, su cui si deve ancora esprimere il gip, e hanno archiviato direttamente l’Inter, finita indagata solo per poche ore in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. La vicenda, che riguardava presunte designazioni pilotate, è stata archiviata pure dalla giustizia sportiva.