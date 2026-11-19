Contro il tumore gli danno farmaci a base di artemisia. Niente chemio, niente cure. E Francesco Gianello muore nel 2024, a 14 anni, per un osteosarcoma al femore, quando invece «avrebbe potuto salvarsi». I suoi genitori oggi vengono condannati dalla Corte d’Assise di Vicenza a scontare due anni di reclusione per omicidio colposo.

Sul banco degli imputati non c’è solo la scelleratezza di due adulti ma anche il metodo Hamer, disconosciuto dalla comunità scientifica. Ora la madre di Francesco è condannata a ben più che un paio d’anni di detenzione. È condannata a convivere con un senso di colpa che chissà se passerà mai. La donna si è più volte pentita pentita: «Non lo farei più».

Inizialmente Francesco viene ricoverato all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. «In quella stanza si soffocava, lui si lamentava del cibo e aveva paura della biopsia» racconta poi la madre in tribunale. Nei giorni in ospedale, mamma e papà Gianello vengono avvicinati in corridoio da un paio di persone. E da lì decidono di imboccare un’«altra via» per salvare il figlio. Si affidano a Matteo Penzo, seguace delle teorie di Geerd Hamer, che collegano la malattia a traumi psicologici. Ne segue un soggiorno alternativo immerso nella natura alla «Arcadinoi» in val di Brucia, Umbria, per ricucire le ferite dell’anima prima di quelle del corpo: «Volevamo aiutare Francesco a tirarsi su a livello psicofisico». Ma quel tempo perso è fatale, il cancro avanza veloce. Nel momento in cui la situazione peggiora e la famiglia Gianello si affida alle terapie tradizionali è troppo tardi, le cure non fanno più effetto. Al ragazzino vengono solo somministrate quelle palliative e l’assistenza domiciliare. Per di più, i periti sostengono che al 14enne, durante il periodo «alternativo», «siano stati somministrati farmaci neurotossici» come l’artemisia, tipico di chi segue il metodo Hamer.

Conosciuto anche come «Nuova medicina germanica», il metodo Hamer è una pratica pseudoscientifica ideata negli anni Ottanta dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer, radiato dall’Ordine dei medici nel 1986. Si tratta di una pseudo-teoria elaborata e diffusa senza mai sottoporla a una sperimentazione scientifica. Secondo quanto sostenuto da Hamer, il tumore sarebbe la conseguenza di un conflitto psichico irrisolto e mai mortale. Se qualcuno muore durante la malattia, sarebbe dovuto a perdita di energia, perdita di peso, privazione di sonno ed esaurimento emotivo e mentale. Il metodo Hamer condanna a morte anche la 18enne Eleonora Bottaro nel 2016: affetta da leucemia linfoblastica acuta non viene sottoposta a chemioterapia perché la sua famiglia sceglie terapie alternative.