Operaio morto a Caivano: datore di lavoro in manette

È stato arrestato e posto ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l’operaio 61enne morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Per il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico.

La vittima è precipitata dal tetto di un capannone dove stava effettuando lavori edili insieme ad altri due operai irregolari. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzate dai carabinieri hanno evidenziato l’assenza di presidi e cautele per chi lavorava in quota. Calignano è morto in ospedale il giorno successivo. Contrariamente a quanto si era creduto in un primo momento, il luogo in cui l’operaio è stato soccorso coincide con quello della caduta, quindi non è stato spostato per cercare di depistare le indagini. A chiamare il 118 sono state persone estranee ai fatti, che si trovavano sul posto. Uno dei soccorritori ha riferito agli investigatori di aver sentito il datore di lavoro dire all’operaio, appena precipitato dal capannone ma ancora cosciente malgrado le gravi ferite, di non preoccuparsi, che si sarebbe risolto tutto: «Se ti chiedono qualcosa dici che ti hanno investito e l’assicurazione ti paga». Il 37enne arrestato avrebbe formalizzato l’assunzione di Calignano soltanto dopo l’infortunio, indicando però come decorrenza del rapporto di lavoro il giorno precedente.