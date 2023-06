Pestano un disabile per una precedenza. Ma la prescrizione salva gli stranieri

Avrebbero inseguito in auto un uomo con disabilità, ostacolandolo e facendolo finire fuori strada con la sua automobile. E poi lo hanno aggredito anche sul piano fisico, causandogli la frattura degli zigomi e del naso. Considerando però che sono trascorsi ormai sei anni da quell'aggressione, il reato di lesioni personali è andato in prescrizione. E così, i tre cittadini stranieri di 49, 28 e 25 anni protagonisti della storia in questione l'hanno fatta franca. Una vicenda iniziata nel 2017 e chiusasi proprio nelle scorse ore, a Perugia. Stando a quanto riportato dal sito PerugiaToday, tutto iniziò ormai più di un lustro fa, quando i tre stranieri stavano percorrendo a bordo di un'autovettura una via periferica del capoluogo dell'Umbria. Ad un certo punto, giunti in prossimità di un incrocio, avrebbero storto il naso a causa di una precedenza che a loro avviso non sarebbe stata concessa dal conducente di un altro veicolo, guidato proprio dal cittadino disabile.

I tre lo avrebbero quindi seguito per diverse centinaia di metri, fino ad affiancarlo all'altezza di una curva e a chiudergli all'improvviso la strada. Messo alle strette e dopo aver urtato suo malgrado un mezzo in sosta, l'uomo si è quindi visto costretto ad uscire dalla carreggiata, per evitare ulteriori incidenti. E nel giro di qualche secondo, è stato raggiunto dagli stranieri: questi ultimi gli hanno immediatamente chiesto conto della precedente manovra, a loro dire errata, iniziando però sin da subito ad insultarlo e a minacciarlo. Ne sarebbe quindi scaturita una discussione sempre più accesa, fino a quando i tre sono passati direttamente dalle parole ai fatti: approfittando della superiorità numerica, hanno aggredito l'interlocutore prendendolo a calci e pugni. Uno di loro avrebbe addirittura utilizzato anche un bastone, per colpire sia l'uomo che la sua automobile.