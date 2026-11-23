Una questione di residenza. La Guardia di Finanza ha sequestrato 19 milioni di euro a Vigdis Christiansen, compagna di vita di Felice Riva, detto Felicino, l’ex proprietario del cotonificio Riva ed ex presidente del Milan scomparso nel 2017. Non figurava tra i suoi redditi il corrispettivo della vendita di un palazzo del Seicento in via Borgonuovo 21, in pieno centro a Milano: 72 milioni di euro in relazione al quale avrebbe evaso le imposte per appunto 18,8 milioni: per raggiungere tale ammontare gli investigatori, su delega della Procura milanese, hanno sequestrato a Christiansen tre immobili di pregio in Versilia.

Alla fine del giugno 2022 “L’immobiliare srl”, all’epoca controllata dallo stilista Armani, acquisì l’edificio - circa 2mila metri quadrati su tre piani - per una cifra complessiva di oltre 72 milioni. Il palazzo faceva parte del patrimonio della società immobiliare Tobor srl, a sua volta detenuta da una società lussemburghese. Quest’ultima, una holding di partecipazione finanziaria, nel 2022 avrebbe distribuito i dividendi dell’operazione, “accreditando direttamente l’importo sul conto corrente della cittadina norvegese”.

La compravendita di una villa per 72 milioni

I 72 milioni non sono però stati sottoposti a “tassazione in Italia -ricostruisce la Finanza, che ha condotto l’inchiesta delle pm Giancarla Serafini e Giovanna Cavalleri - avendo l’indagata dichiarato residenza all’estero. Le attività investigative svolte hanno tuttavia dimostrato l’esterovestizione dell’indagata, che aveva da anni stabilito la sede principale dei propri interessi sul territorio nazionale, risultando quindi assoggettata agli obblighi dichiarativi nei confronti del Fisco italiano”. Il sequestro pari all’importo della presunta evasione, la cui richiesta è stata in un primo momento rigettata dal Gip e poi,in seguito al un ricorso, accolta dal Tribunale del Riesame, riguarda anche tre immobili di pregio in Versilia.

Chi era Felice Riva

Felice Riva, detto “Felicino” ha avuto quella che si suole dire una “vita da copertina”. Dal padre Giulio ha ereditato l’azienda di famiglia, il Cotonificio Vallesusa, un colosso con 30 stabilimenti e 15mila dipendenti. Nel 1963 rileva il Milan da Andrea Rizzoli ma nel 1965 le aziende di Felicino annegano. E per il fallimento Riva viene condannato a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Lo arrestano la sera del 4 febbraio, poi la Cassazione lo scarcera e inizia la lunga fuga del biondo ragioniere e della sua famiglia: Nizza, Parigi, Atene, in Libano. Rino Gaetano alludeva a lui quando cantava “chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo” nella sua celebre “Il cielo è sempre più blu”. In questi anni conosce Christiansen, ex assistente di volo della Pan Am, e negli anni ’90 si stabilisce a Forte dei Marmi fino alla morte nel 2017.