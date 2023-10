"Voglio convertirmi al cristianesimo". E lo straniero minaccia e picchia la moglie

Era finito a processo con l'accusa di maltrattamenti. Era stato accusato di aver insultato, minacciato e picchiato l'ormai ex-moglie, dopo che quest'ultima aveva esternato l'intenzione di convertirsi al cristianesimo. E nelle scorse ore, è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione con la condizionale. Protagonista della vicenda che arriva dalla provincia di Treviso è un uomo di 36 anni, originario dell'Africa del Nord. Stando a quanto riportato dalla testata online TrevisoToday, tutto iniziò nel 2017 quando la donna, per metà nordafricana, avrebbe deciso di lasciare l'islam e di diventare cristiana. Una scelta che il marito non avrebbe affatto accolto di buon grado: prima avrebbe iniziato ad insultarla, dandole della prostituta. Poi l'avrebbe minacciata di morte.

"Devi morire, sei una handicappata, io posso decidere su di te qualsiasi cosa" , una delle frasi che secondo l'accusa le avrebbe rivolto. La violenza familiare sarebbe degenerata in una vera escalation a partire dall'anno successivo. Nel 2018 infatti, mentre la donna si trovava a far visita alla madre (residente nell'hinterland trevigiano) un litigio legato al suo passaporto avrebbe visto lo straniero passare dalle aggressioni verbali a quelle fisiche: avrebbe afferrato la consorte per il collo, con un mano, e con l'altra le avrebbe chiuso la bocca per impedirle di chiedere aiuto. Poi l'avrebbe colpita con degli schiaffi al volto, facendola sanguinare. La presunta vittima avrebbe manifestato più volte le proprie intenzioni circa la sua fede religiosa e il trentaseienne avrebbe sempre reagito in maniera violenta. L'accusa contestava all'imputato altri due episodi, in particolare: nel primo caso, mentre stavano per sedersi a tavola, l'uomo avrebbe impugnato un coltello e minacciato l'allora coniuge.