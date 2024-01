16enne stuprata nel Metaverso: ecco cosa è successo

Un caso scioccante quello che arriva dall'Inghilterra, dove una ragazzina di 16 anni ha raccontato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava nel Metaverso, mondo virtuale a cui è possibile accedere mediante visore. Secondo la vittima, infatti, il suo avatar sarebbe stato circondato da altri avatar maschili, che lo avrebbero sottoposto ad abusi sessuali. Sul caso sta indagando la polizia britannica ed è stato diffuso un allarme generale.

La ricostruzione dei fatti

Protagonista di questa terribile vicenda è una ragazzina di 16 anni, che ha raccontato di essersi collegata alla realtà virtuale e di aver poi subito uno stupro. Il suo avatar, ossia la sua rappresentazione nel mondo virtuale, sarebbe stato preso di mira da altri avatar maschili che, dopo averlo circondato, gli hanno usato violenza. Sul caso non si sa molto altro, anche perché si tratta di una minorenne e di un argomento davvero controverso.

La polizia inglese ha deciso di aprire un fascicolo per violenza sessuale, tenendo conto che, per quanto la giovane non abbia subito violenza fisica, potrebbero essere comunque insorti traumi psicologici, dato che la tecnologia del Metaverso è stata realizzata in modo che tutte le esperienze vissute vengano avvertite nel modo più realistico possibile. Si parla dunque della prima indagine per violenza virtuale di gruppo.

Indagini in corso

Al momento le indagini sono in pieno corso. Gli inquirenti stanno cercando di capire su quale piattaforma del Metaverso sia avvenuta la violenza. Lo scopo è quello di rintracciare i presunti autori dello stupro. Meta ha preso le distanze dalla vicenda, dicendo che un simile comportamento non è proprio della piattaforma. Purtroppo, però, sono sempre più frequenti le segnalazioni per abusi sessuali denunciati nel gioco VR Horizon Worlds, sviluppato e pubblicato proprio da Meta.

C'è preoccupazione da parte delle autorità britanniche, che temono ulteriori casi. Il ministro dell'Interno James Cleverly sta prendendo molto sul serio la situazione. " So che è facile liquidare questa vicenda come se non fosse reale, ma la caratteristica principale di questi ambienti virtuali è proprio quella di risultare incredibilmente realistici e coinvolgenti ", ha dichiarato a Lbc. Viene citato il caso della ricercatrice Nina Jane Patel, abusata sessualmente proprio su Horizon nel 2022.

È opinione di molti che, date le circostanze, sia necessario mettere a punto un nuovo quadro giuridico per tutelare le vittime degli stupri virtuali e punire i responsabili.

Le opinioni

L'opinione pubblica è divisa fra coloro che ritengono quanto accaduto nel Metaverso un vero e proprio stupro e chi, invece, si dimostra scettico. "Non poteva semplicemente spegnere il visore?" , si domanda infatti qualcuno. C'è anche chi chiede alle autorità di concentrarsi sui crimini che avvengono nel mondo reale. Il timore di altri, invece, è che chi subisce violenza nel mondo virtuale possa comunque riportare traumi psicologici.