Addio a Claude Guillemot, co-fondatore di Ubisoft: il "padre" di Assassin's Creed morto in un incidente aereo

Tragedia in Francia, dove nella giornata di venerdì 19 giugno ha perso la vita Claude Guillemot, uno dei cinque fratelli che nel 1986 fondarono la Ubisoft, multinazionale francese dedita allo sviluppo e alla pubblicazione di videogiochi. L'uomo è morto in un incidente aereo, avvenuto presso l'aerodromo di La Baule, in Francia.

Stando a quanto riportato da Ouest-France, Claude Guillemot stava volando a bordo di un aereo Cessna 421 di sua proprietà insieme all'istruttore di volo quando il velivolo è precipitato. Nello schianto ha perso la vita non solo il 69enne, ma anche l'istruttore che era con lui. Al momento le dinamiche dell'incidente non sono state rese note, pertanto non sappiamo ancora che cosa sia accaduto.

Guillemot era vicepresidente esecutivo responsabile delle operazioni della Ubisoft, fortunata casa produttrice di videogiochi. La Ubisoft cominciò a diventare famosa e apprezzata circa dieci anni dopo la sua fondazione grazie a Rayman, il suo primo successo internazionale. Sono poi seguiti altri titoli molto amati e conosciuti in tutto il mondo, come Prince of Persia: Sands of Time e Far Cry. Poi, nel 2007, la nascita della fortunata serie di Assassin's Creed, divenuta una vera e propria saga cult amata da numerosissimi fan.

Dei cinque fratelli Guillemot, Claude era forse uno dei volti meno noti. Christian, Gérard, Michel e Yves sono più conosciuti dai fan. Claude ha però creduto nel sogno, come gli altri. Negli anni '80 decise di trasformare l'azienda di famiglia – specializzata in materiali agricoli – in qualcosa di diverso, più grande, basato sulla tecnologia. Prima la distribuzione di hardware e software, poi la nascita di Ubisoft.

Il fratello Yves Guillemot venne nominato CEO, prendendo su di sé la responsabilità di comunicare con i fan, mentre Claude ha ricoperto ruoli meno appariscenti, restando però sempre presente nella produzione dei vari videogame.