Incidente Ryanair, il rapporto degli investigatori Usa: ecco perché è si è frantumato il finestrino

Gli investigatori Usa del National Transportation Safety Board (Ntsb), nel loro report relativo all’incidente avvenuto lo scorso 10 luglio poco dopo il decollo di un volo Ryanair da Salonicco, riferiscono che una pala della ventola del motore si staccò facendo volare in aria dei frammenti che hanno frantumato un finestrino dell’aereo, causando il fatto che uno dei passeggeri fu risucchiato per la testa nel foro nella fusoliera prima di essere trattenuto dai compagni di viaggio, che lo tirarono portandolo in sicurezza. Secondo il report del Ntsb, la pala della ventola del motore, staccatasi e proiettata fuori dal motore, ha frantumato il finestrino e danneggiato la fusoliera dell’aereo in diversi altri punti. L’Ntsb afferma di aver rinvenuto resti di uccelli all’interno del motore, il che suggerisce che l’aereo possa aver urtato degli uccelli durante il decollo. L’uomo di 61 anni che fu quasi risucchiato fuori dall’aereo, riportò lesioni al collo e alle spalle e ustioni da sfregamento prima che un altro passeggero lo riportasse all’interno del Boeing 737-800. Gli assistenti di volo hanno riferito agli investigatori di aver sentito e avvertito forti vibrazioni continue e di aver visto fumo o nebbia all’interno della cabina prima che le maschere di ossigeno scendessero dal soffitto. Uno degli assistenti di volo ha poi notato alcuni passeggeri in piedi che chiedevano aiuto perché l’uomo seduto al posto vicino al finestrino della fila 11 era parzialmente incastrato in un finestrino danneggiato. Gli altri passeggeri erano appunto riusciti a riportarlo all’interno della cabina. All’epoca Ryanair aveva dichiarato in un comunicato che il volo “era tornato a Salonicco poco dopo il decollo quando un finestrino di un passeggero si era staccato durante il volo”. Le norme internazionali sull’aviazione consentono all’Autorità ellenica per le indagini sulla sicurezza aerea e ferroviaria di affidare le indagini all’Ntsb, cosa che è avvenuta in questo caso, con la partecipazione della Grecia. Il volo era operato da Malta Air, una controllata di Ryanair, la più grande compagnia aerea low cost d’Europa. L’aereo è poi atterrato regolarmente e i passeggeri sono tornati al terminal; in un comunicato diffuso all’epoca dell’incidente la compagnia aerea riferì che un passeggero aveva richiesto e ricevuto assistenza medica a terra a Salonicco.