Aghi e viti nascosti nei dolcetti di Halloween: è allarme in Germania

Nonostante la notte di Halloween sia già solo un ricordo, gli strascichi dei festeggiamenti stanno ancora reclamando attenzione e, purtroppo, non in chiave positiva. A tremare è soprattutto la Germania che, in diverse regioni, ha denunciato la presenza di aghi, viti e altri oggetti metallici e pericolosi nei dolcetti raccolti dai bambini durante la cosiddetta notte delle streghe. Durante il fine settimana, infatti, molti genitori hanno denunciato alla polizia la presenza di oggetti pericolosi all’interno di barrette di cioccolata, biscotti, wafer e gomme da masticare. I Länder (gli stati federati della Germania) più colpiti sembrerebbero essere Brema, Baden-Wuerttemberg, Turingia, Palatinato del Reno e Bassa Sassonia, Baviera e Schleswig-Holstein.

Le prime indagini della polizia hanno portato alla conclusione che i dolcetti - quasi tutti preconfezionati e acquistabili nei supermercati - sono stati manomessi con consapevolezza e intenzione, presumibilmente con l’obiettivo di creare danni più o meno seri. Un’ambizione al dolo che appare evidente anche alla scelta di nascondere in modo meticoloso aghi e altri strumenti di pericolo, di modo che non fossero visibili all’esterno. In questo modo, dunque, i bambini corrono un rischio maggiore di ferirsi perché non vedono gli oggetti metallici, né possono farlo i loro genitori. In queste ultime ore, come riporta anche l’agenzia stampa tedesca (la DPA) sarebbe stato registrato un caso di aghi nei dolcetti di Halloween anche in Austria, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Tra le ultime denunce registrate dalla polizia c’è quella di un bambino di Norimberga che avrebbe morso un ago mentre addentava una delle sue tavolette di cioccolato. Per fortuna il bambino è rimasto illeso e finora non si registrano casi di bambini feriti da quello che è a tutti gli effetti un reato per tentate lesioni pericolose. Il Die Zeit riporta numerosi episodi in cui i più piccoli si sono trovati in pericolo. Nel Palatinato del Reno, un ragazzino avrebbe trovato due magneti all’interno di una gomma da masticare, mentre in Baviera sono stati numerosi i genitori che hanno scovato all’interno dei dolcetti di Halloween frammenti di metallo appuntito che, con un minimo di disattenzione, avrebbero potuto ferire il palato e le bocche dei bambini. Nonostante le indagini ancora in corso, disseminate su tutto il territorio tedesco, non sono ancora stati individuati possibili sospettati di un questo atto vigliacco. Questo perché la notte del 31 ottobre tanti bambini hanno suonato a tante porte di sconosciuti per recitare l’iconico quesito: “dolcetto o scherzetto?”. Risalire ai responsabili, dunque, risulta più complesso di quanto si possa immaginare, soprattutto perché il reato sembra essere su larga scala. Al momento la polizia tedesca invita chiunque trovi oggetti nei dolcetti di recarsi nel commissariato più vicino per consegnarli, nella speranza che siano proprio essi ad aiutare a identificare i responsabili.