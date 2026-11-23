Il primo ricordo è un vecchio Zagor ambientato, quella volta, nelle foreste dell’Oregon. Il Sasquatch come leggenda nordamericana che rimbalza, grazie ai fumetti, nelle valli dell’Appennino e si lega ad altri personaggi giganteschi come King Kong o lo Yeti delle nevi himalayane. È l’immaginario degli «abominevoli» che, in questi tempi dove tutto è possibile, si è incarnato nelle carte della burocrazia.

Lo Stato americano ha aperto gli archivi e dentro c’era Bigfoot. Non lui in carne, ossa e pelo, ovviamente: tre fascicoli. Il Servizio forestale li ha messi online il 15 ottobre, senza un comunicato e senza una conferenza stampa, come si lascia un piatto sulla soglia per un animale selvatico. Se ne sono accorti un mese dopo. Il titolo è da ufficio oggetti smarriti: «Bigfoot/Sasquatch Records». Gli appassionati, che di sospetto vivono, hanno già fatto due più due: dopo gli Ufo sdoganati da Trump, ora tocca a lui. Che cosa ci stanno nascondendo? Le carte, a leggerle, raccontano altro. Nella prima, del 1980, un uomo del Montana ricorda una battuta di caccia degli anni Quaranta a Petty Creek. Non videro niente. Trovarono tracce, sentirono un odore forte e un grugnito. «Più tardi, parlandone, scoprimmo che avevamo tutti una sensazione di grande disagio». È il racconto più onesto che si possa fare del mistero: nessuno ha visto il mostro, ma tutti hanno avuto paura.

La seconda è del 1982 e viene dalla Umatilla National Forest, nello Stato di Washington. Un guardiaboschi part-time, Paul Freeman, segnala strane e grandi orme lungo il Mill Creek: trentotto centimetri di piede, con un passo di oltre un metro, che scompaiono nella palude. Lo Stato manda due uomini. Uno è Joel Hardin, tracciatore della Border Patrol, abituato a leggere il terreno per seguire chi passa il confine. L’altro è Rodney Johnson, biologo della fauna. Hardin scrive che le impronte sono fatte con un attrezzo a forma di piede, che compaiono e svaniscono sul sentiero senza arrivare da nessuna parte e senza andare da nessuna parte. Johnson nota il dettaglio che uccide la leggenda: gli stivali dei suoi uomini affondavano nel fango più di quei piedi giganti. Qualunque cosa le abbia lasciate, conclude, non era un bipede da oltre centotrenta chili. È il paradosso di questa storia: lo Stato apre gli archivi e, invece di confermare il mistero, lo smonta.

Non ci crederà nessuno, perché Bigfoot non sta nei fascicoli, sta in un fotogramma. È il 20 ottobre 1967, primo pomeriggio. Bluff Creek, California del Nord. Roger Patterson e Bob Gimlin sono a cavallo lungo il torrente. Patterson imbraccia una cinepresa e riprende una figura scura, pelosa, che cammina su due gambe. Al fotogramma 352 la creatura si volta e guarda indietro, sopra la spalla, verso di lui. Cinquantanove secondi di pellicola che hanno fondato una religione.

I dubbi ci sono tutti, e da sempre. Patterson un anno prima aveva pubblicato a sue spese un libro sugli uomini delle nevi d’America e stava girando un film sul Bigfoot con un gruppo di amici. Uno di questi, Bob Heironimus, nel 2004 ha detto di essere stato lui dentro il costume. Gli scienziati spiegano da decenni che gli avvistamenti sono quasi sempre orsi neri in piedi, e che la mappa delle segnalazioni coincide con l’habitat dell’orso. Un americano su dieci pensa che quella creatura comunque esista.

È nostalgia. L’America ha misurato tutto, cartografato tutto, messo un satellite sopra ogni albero. Bigfoot è l’ultima cosa che il catasto non ha registrato. È la frontiera che resiste dentro una foresta, l’idea che da qualche parte, lontano dai telefoni, ci sia ancora un essere leggendario che vive nei boschi.