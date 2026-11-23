La destra vince le elezioni e la Francia si trasforma in un teatro di massacri razziali. Non è la trama di un film distopico, ma lo scenario tratteggiato da Ségolène Royal, ex candidata socialista all’Eliseo, durante un intervento televisivo. Un concentrato di allarmismo e demonizzazione dell’avversario politico che ha immediatamente scatenato le polemiche.

“Con l’estrema destra ci sarà un’ondata di violenza”, ha assicurato la Royal ai microfoni di LCI, spingendosi a prevedere veri e propri “crimini razzisti” in caso di vittoria del Rassemblement National. Ma il passaggio più sconcertante è arrivato poco dopo: “Le persone di estrema destra avranno tutto il potere. Sarà un tappeto rosso per mettere fine alla grande sostituzione. Uccideranno i neri, uccideranno gli arabi e così via”. Parole pesantissime, pronunciate senza alcuna cautela e ribadite nonostante le contestazioni in studio. “È quello che succederà”, ha insistito l’ex ministro mettendo nel mirino Marine Le Pen.

Non paga, la Royal ha individuato anche i presunti responsabili di questa futura esplosione di violenza: persone “fanatizzate da teorie razziste” diffuse quotidianamente, in particolare, dall’emittente CNews. Insomma, milioni di elettori dipinti come potenziali assassini e un’emittente televisiva trasformata nella fabbrica dell’odio. Il tutto senza distinguere tra responsabilità individuali e appartenenza politica.

A sostegno delle proprie accuse, Royal ha evocato l’attentato razzista del 23 ottobre a Trappes e La Verriere, dove il 39enne Kevin Tessier ha ucciso il giovane atleta Pengo Bossio Wangi e ferito altre sette persone. Un episodio gravissimo, che tuttavia non dimostra in alcun modo la profezia di una violenza generalizzata in caso di vittoria del RN.

“Se vincerà la destra, verranno uccisi i neri e gli arabi”

La socialista Ségolène Royal, che quando si candidò lei alle presidenziali francesi perse con Sarkozy, ipotizza uno scenario di omicidi razzisti qualora alle urne trionfasse la Le Pen. Gli altri ospiti in studio provano,… pic.twitter.com/5vCKmCGFjy — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) November 23, 2026

Durissima la replica di Jordan Bardella. Il presidente del Rassemblement National ha denunciato “parole insopportabili”, parlando di “naufragio morale di Ségolène Royal” e accusandola di comportarsi da gregaria di Jean-Luc Melenchon. E proprio il rapporto con Melenchon rende ancora più singolare la posizione dell’ex candidata socialista. Il 12 novembre Royal aveva ribadito che Marine Le Pen rappresenta “l’estrema destra”, mentre il leader della France insoumise, a suo giudizio, “non è un estremista”. Due pesi e due misure che raccontano parecchio della sua bussola politica.

La stessa Royal, peraltro, sostiene di essere “una delle poche a sinistra a non aver mai insultato o caricaturato gli elettori RN”. Dopo averli descritti come potenziali protagonisti di una mattanza razziale, la precisazione suona quantomeno surreale.