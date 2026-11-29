Cresce la tensione in Albania per l’ennesima giornata di proteste davanti alla sede del governo, a Tirana. La manifestazione contro il premier Edi Rama è stata organizzata in occasione dell’82mo anniversario della liberazione dell’Albania, all’indomani dei violenti scontri tra dimostranti e forze dell’ordine che hanno provocato il ferimento di 61 persone.

Questo pomeriggio, durante le proteste, la polizia ha sparato alcuni proiettili di gomma per disperdere gli agitatori a uno di questi ha colpito il deputato del Partito democratico (formazione di centrodestra) all’opposizione, Kliti Hoti, a una distanza ravvicinata. Circola un video in cui vede l’uomo cadere a terra ed essere soccorso da altri manifestanti, prima che un’ambulanza lo raggiungesse e lo trasportasse in ospedale d’urgenza. Secondo diverse testate albanesi è riuscito a salire sull’ambulanza con le proprie forze. Al momento non ci sono dettagli ufficiali precisi sulle sue condizioni (alcune fonti parlano di ferita seria, ma non di pericolo di vita immediato). Pare sia stato colpito all’addome. Questo episodio sta alimentando ulteriormente le accuse di repressione che vengono mosse a Rama da parte di manifestanti e opposizioni, che ne chiedono le dimissioni.

Il corteo, che inizialmente era previsto in una zona distante dalla sede del governo, è riuscito a partire per raggiungerlo, trovando però un cordone imponente di forze dell’ordine. Qualcuno è riuscito ad aggirarlo e a lasciare scritte offensive nei confronti di Rama sulle pareti esterne, prima che che i poliziotti si compattassero e creassero uno sbarramento inavvicinabile. La tensione nel Paese è molto alta e queste manifestazioni ne sono la prova.

Il ministro dell’Interno albanese, Ervin Demo, ha chiesto l’immediata sospensione dell’agente di polizia che ha sparato. “Nessuno è al di sopra della legge, specialmente un agente della Polizia di Stato, che ha il dovere di applicarla e proteggerla. Dopo essere stato informato di un sospetto caso di uso sproporzionato della forza da parte di un singolo agente di polizia, ho chiesto al direttore generale della Polizia di Stato di sospendere immediatamente l’agente in questione e di avviare le procedure per un’indagine completa sull’incidente”, ha dichiarato Demo. La violenza, ha aggiunto il ministro, “non sarà tollerata, né da parte dei manifestanti che attaccano le forze dell’ordine, le istituzioni, la proprietà pubblica o le attività commerciali private, né da parte degli agenti di polizia che oltrepassano i propri poteri”.

Il leader del Pd albanese Sali Berisha ha puntato il dito direttamente contro Rama: “È stato colpito su ordine politico di Edi Rama. Il Partito democratico condanna con la massima fermezza questo attacco criminale volto a uccidere il deputato di Scutari Kliti Hoti e garantisce a Edi Rama che riceverà la risposta che merita. Democratici, tutti in piedi! Oggi o mai più”.