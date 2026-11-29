Si sono aperti alle 9 i seggi elettorali in Spagna, dove quasi 36 milioni di cittadini residenti nel Paese sono chiamati alle urne per rinnovare il Congresso dei deputati e il Senato. Si potrà votare fino alle20. La novità di questa tornata elettorale è la possibilità, per la prima volta, di identificarsi attraverso la carta d’identità digitale.
Ada Colau, in queste elezioni le donne avranno l'ultima parola
“Le donne avranno l’ultima parola in queste elezioni’’. Lo ha detto la leader del Frente Amplio, Ada Colau,dopo aver espresso il suo voto e rivolgendo un appello a votare “per difendere la democrazia”. “La cosa più importante è che la maggioranzasociale e lavoratrice vada a votare per difendere la democrazia, i servizi pubblici, l’alloggio, le condizioni di vita, le pensioni e salari equi”, ha dichiarato ai giornalisti uscita dal seggio.’’Questo è un giorno in cui le donne non solo devono farsi sentire, maanche alzare la voce e assumere un ruolo centrale. Oggi, in queste elezioni, l’ultima parola spetterà alle donne’’, ha aggiunto.
Feijoo, non votate con paura ma con memoria
“Chiedo agli spagnoli di non votare con paura, ma con memoria”. Lo ha dichiarato il leader del Partito popolare e candidato alla presidenza del governo spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, dopo aver votato. “Oggi è il giorno in cui gli spagnoli prendono il timone e decidono il futuro, il destino e l’orientamento della Spagna, non solo per i prossimi quattro anni, ma probabilmente per il prossimo decennio. A seconda dei risultati elettorali, potrebbe esserci un prima e un dopo nella politica spagnola”, ha sottolineato. “Qualunque decisione prendano, qualunque scelta ritengano migliore per il nostro Paese, non lo facciano mai, mai per paura, ma con memoria, con convinzione e sapendo che quello che eleggeremo è un governo democratico del nostro Paese”, ha aggiunto Feijoo.
Sanchez vota a Madrid: "Mobilitazione storica, ho buone sensazioni"
“Vedo una mobilitazione storica e quindiho buone sensazioni”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo ecandidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, dopo avervotato a Madrid. “Oggi e’ il giorno in cui il nostro Paese, laSpagna, decidera’ quale futuro vuole per i prossimi quattroanni. L’ho detto durante tutta la campagna elettorale: indemocrazia ci sono molti poteri, ma il piu’ grande e’ il voto”,ha sottolineato.Il leader del Psoe ha lanciato un appello alla partecipazione:“Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione,tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volonta’dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto piu’ forte sara’il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimiquattro anni”.Sanchez ha quindi espresso l’aspettativa di un’affluenza record.“Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale,c’e’ stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte deipartiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo unademocrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano.Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmentetra le piu’ alte di tutta la nostra storia democratica”, haaffermato. “Questo sara’ molto positivo perche’ consentira’ alprossimo Parlamento di riflettere davvero la volonta’ dellamaggioranza dei cittadini espressa attraverso il voto e, apartire da li’, di avere un governo con la forza sufficiente perattuare le proprie politiche”, ha concluso.