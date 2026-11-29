“Vedo una mobilitazione storica e quindiho buone sensazioni”. Lo ha dichiarato il premier spagnolo ecandidato socialista alla rielezione, Pedro Sanchez, dopo avervotato a Madrid. “Oggi e’ il giorno in cui il nostro Paese, laSpagna, decidera’ quale futuro vuole per i prossimi quattroanni. L’ho detto durante tutta la campagna elettorale: indemocrazia ci sono molti poteri, ma il piu’ grande e’ il voto”,ha sottolineato.Il leader del Psoe ha lanciato un appello alla partecipazione:“Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione,tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volonta’dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto piu’ forte sara’il governo per portare avanti le proprie politiche nei prossimiquattro anni”.Sanchez ha quindi espresso l’aspettativa di un’affluenza record.“Ho visto molta mobilitazione durante la campagna elettorale,c’e’ stato molto interesse per i dibattiti e per le proposte deipartiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo unademocrazia sana, consolidata, in cui i cittadini si impegnano.Credo che oggi assisteremo a una partecipazione probabilmentetra le piu’ alte di tutta la nostra storia democratica”, haaffermato. “Questo sara’ molto positivo perche’ consentira’ alprossimo Parlamento di riflettere davvero la volonta’ dellamaggioranza dei cittadini espressa attraverso il voto e, apartire da li’, di avere un governo con la forza sufficiente perattuare le proprie politiche”, ha concluso.