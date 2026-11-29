La tecnologia americana utilizzata contro se stessa. L’Iran avrebbe sfruttato i servizi di connessione satellitare di Starlink, la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa gestita da SpaceX, per condurre operazioni militari contro le forze statunitensi nelle prime fasi della guerra con Washington e Israele, iniziata lo scorso marzo.

A rivelarlo è il Washington Post, che ha raccolto le testimonianze di quattro persone a conoscenza dei fatti, tutte intervenute a condizione di anonimato. Secondo quanto riportato dal quotidiano americano, la scoperta avrebbe scatenato la furiosa reazione di Elon Musk, dopo che il suo team aveva ricondotto due utilizzi non autorizzati del servizio.

A irritare il miliardario, tuttavia, non sarebbe stato soltanto il ricorso alla sua tecnologia. Contemporaneamente, infatti, sarebbe emerso un contenzioso con lo stesso Pentagono sull’utilizzo di Starshield, la versione del servizio satellitare destinata alle esigenze governative e militari. Le forze armate americane avrebbero impiegato il sistema per operazioni con droni servendosi di un abbonamento meno costoso, riservato alle attività terrestri.

La vicenda apre un delicato capitolo nei rapporti tra SpaceX e l’amministrazione americana: quello della dipendenza dell’apparato militare statunitense da infrastrutture commerciali sulle quali il governo federale non esercita un controllo esclusivo.

Secondo la ricostruzione, dell’impiego iraniano della tecnologia satellitare si sarebbe parlato anche in un rapporto classificato destinato al segretario alla Difesa Pete Hegseth durante l’estate. Il Dipartimento della Difesa, interpellato da Reuters, ha tuttavia dichiarato di non essere a conoscenza di un simile documento indirizzato all’ufficio del segretario.

All’indomani della repressione delle proteste antigovernative dello scorso gennaio, gli Stati Uniti hanno introdotto in Iran migliaia di terminali Starlink, proprio per consentire alla popolazione di mantenere i contatti con il mondo esterno. La tecnologia destinata a contrastare l’isolamento della società civile iraniana sarebbe dunque diventata anche una risorsa potenzialmente utilizzabile dagli apparati militari della Repubblica islamica.

Nel corso dell’ultimo anno, Musk ha intrapreso diverse azioni per limitare l’uso non autorizzato dei dispositivi Starlink, che forniscono connettività internet mobile tramite una costellazione di migliaia di satelliti in orbita bassa. Starlink è accessibile in oltre 160 paesi attraverso un programma globale che coinvolge centinaia di rivenditori terzi autorizzati, i quali devono essere sottoposti a un rigoroso processo di verifica prima di essere ammessi al programma.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle operazioni militari in Medio Oriente, si è rifiutato di rispondere a domande dettagliate sull’incidente di Starshield e su qualsiasi utilizzo di Starlink da parte dell’Iran.