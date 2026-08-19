Ancora problemi all’aeroporto di Monaco, secondo incidente in 3 giorni: un A380 provoca danni all’impianto di illuminazione

Nuovo incidente all’aeroporto di Monaco. Dopo il pericoloso decollo che ha visto come protagonista un volo della Vietnam Airlines, nella serata dello scorso 17 agosto ci sono stati dei problemi durante l’atterraggio di un aeromobile della Lufthansa. Il velivolo ha infatti toccato la pista troppo presto, provocando ingenti danni. Per fortuna non si ci sono stati feriti.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, l’episodio si è verificato lunedì sera. L’Airbus A380, partito da San Francisco con il codice LH459, era appena arrivato all’aerostazione di Monaco di Baviera. A bordo c’erano 351 passeggeri.

Nel corso delle fasi di atterraggio, le ruote del velivolo hanno toccato la pista prima del tempo e l’impatto è stato abbastanza violento. Le ruote hanno colpito le luci della pista, e alcune di esse sono andate distrutte. Malgrado la confusione e la paura, nessuno è rimasto ferito. L’aereo ha raggiunto la sua posizione, e i passeggeri sono stati fatti scendere regolarmente.

Parlando con l’emittente televisiva tedesca Rt, una rappresentante di Lufthansa ha dichiarato che si è trattato di un incidente che purtroppo ha danneggiato l’impianto di illuminazione. Ha confermato che nessuno è rimasto ferito. Ovviamente l’aereo non è stato utilizzato per altre tratte, dato che sarà oggetto di attente verifiche.

La Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, ufficio federale per le indagini sugli incidenti aerei, ha preso molto sul serio l’accaduto e sta conducendo delle indagini per comprendere come è stato possibile arrivare all’incidente. Sotto verifica anche le scatole nere dell’aereo.

A lasciare interdetti è il fatto che si tratta del secondo incidente in pochi giorni all’aeroporto di Monaco, dopo quanto accaduto al volo del Vietnam Airlines. Sabato scorso, infatti, un velivolo della compagnia aerea diretto ad Hanoi (250 passeggeri a bordo), ha avuto problemi in fase di rullaggio. Terminata la pista, il velivolo ha continuato la corsa sulla zona erbosa, sollevandosi infine da terra. In quel caso è stato necessario tornare all’aeroporto dopo aver scaricato il carburante.