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Cronaca internazionale

Arrestato un italiano con accusa di femminicidio a Huelva, in Andalusia

Il sessantenne è stato fermato a Isla Cristina, nella regione dell’Andalusia. Il corpo della donna è stato ritrovato nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman

Redazione web
Isla Cristina
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Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a Isla Cristina, vicino Huelva, in Spagna, con almeno 20 coltellate. Gli agenti hanno arrestato il compagno della donna, che, secondo i media locali, tra cui Huelva Informacion, sarebbe un uomo italiano sulla sessantina. I due stavano viaggiando in camper e si trovavano nella località spagnola in vacanza.

Fonti della Guardia Civil hanno riferito a LaPresse che il corpo della donna con ferite da arma da taglio è stato rinvenuto nella località di Isla Cristina intorno alle ore 9:00 di questa mattina. “Sebbene le cause siano ancora oggetto di indagine, un uomo, il suo compagno, è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nell’accaduto. Tutte le ipotesi restano aperte e non si esclude la possibilità che si tratti di un caso di violenza di genere”, hanno rimarcato.

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