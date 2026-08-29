Benedetta Rossi e Marco Gentili, l’adozione in Costa Rica: la storia delle due bimbe Natacha e Sharlyn

Il sogno di diventare una famiglia, coltivato per anni, oggi è finalmente realtà per Benedetta Rossi e Marco Gentili. La foodblogger e il marito hanno adottato due bambine e hanno scelto di condividere sui social la gioia di questo nuovo capitolo della loro vita: “Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia”. Lo scorso 10 luglio la coppia aveva annunciato di essere in partenza per una destinazione sconosciuta, pronta a compiere il passo decisivo per diventare genitori grazie all’adozione; un lungo percorso fatto di pratiche, attese, delusioni e tanta fatica che oggi ha finalmente trovato il suo lieto fine. Poche ore fa, infatti, Benedetta e Marco hanno fatto sapere che rientreranno a breve in Italia con le due figlie.

Il viaggio in Costa Rica

Nel lungo post pubblicato su Instagram Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno raccontato l’esperienza vissuta nell’ultimo mese e mezzo trascorso in Centro America, quando hanno incontrato per la prima volta le bambine: “Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 luglio alle otto del mattino siamo andati all’istituto dove vivevano e dove sono cresciute”. E in quel momento l’emozione e la paura si sono mescolate: “Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia… si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando “mamma e papà! La lunga attesa e tutte le paure sono svanite in un secondo”. Benedetta e Marco hanno poi condiviso le loro emozioni: “Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre. Non esistono parole per descrivere l’emozione del prima incontro, del primo sguardo e nel momento in cui queste mani si sono strette”.

La storia di Natacha e Sharlyn

Tra pochi giorni, dunque, Benedetta Rossi e Marco Gentili rientreranno nel casale di Altidona, sulle colline di Fermo, con le figlie Natacha, 10 anni, e Sharlyn, 9 anni, per cominciare la loro nuova vita insieme. La coppia non è entrata nei particolari della storia familiare delle bambine, preferendo concentrarsi sulla gioia che entrambe hanno portato nella loro vita e sul periodo di conoscenza reciproca: “Sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere. In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi”. Ora, per Benedetta e Marco, comincia una vita a quattro e per raccontarla hanno scelto di pubblicare sul web un’immagine semplice – otto mani intrecciate – con poche ma significative parole: “La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno”.

Il messaggio ai follower

Al termine del lungo messaggio la foodblogger e il marito hanno ringraziato i fan per l’affetto e il sostegno ricevuti nell’ultimo mese e mezzo di silenzio social: “Grazie per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante”.