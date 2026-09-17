Calcio, Sterling ammette: “Dipendente dai palloncini”. Ora rischia due anni di carcere

Una carriera sportiva che si avvia verso il tramonto nel peggiore degli scenari per chi, come Raheem Sterling, in campo ha saputo splendere veramente. Lo scorso 28 maggio il calciatore era stato fermato a bordo della sua Lamborghini, dopo aver perso il controllo della vettura perché impegnato a inalare un gas esilarante, detto “della risata”. L’ex Liverpool e City si è dichiarato colpevole davanti alla Basingstoke Magistrates’ Court di tutti i capi d’imputazione a suo carico e, ora rischia fino a due anni di reclusione.

Negli scorsi giorni erano circolati sul web alcuni estratti dell’intervento dei poliziotti che hanno subito acceso il dibattito. Dalle camere si notano almeno sei bombolette posizionate sui sedili della vettura e molti palloncini sgonfi. «Ho un problema con i palloncini», aveva infatti ammesso l’inglese sul momento. Così si spiega anche lo stato confusionale al momento dell’arresto e i tremori di freddo, nonostante le temperature fossero superiori ai trenta gradi. In aula, hanno fatto scalpore alcune testimonianze dei passeggeri che viaggiavano vicino a lui quel giorno, lette dal procuratore: «Ho avuto la sensazione che potesse ucciderci, è stato terribile». O ancora, «guidava con una mano perché nell’altra aveva una bomboletta con un palloncino attaccato».

Sterling attende ora di conoscere il suo futuro, che sarà svelato il prossimo 25 novembre. Attualmente è svincolato, ma avrebbe potuto fare comodo a più di una squadra. Se però dovessero essere confermati i due anni di reclusione, con ogni probabilità si concluderebbe qui la sua carriera. Che per onore di cronaca ha sempre lasciato un po’ di amaro in bocca, perché quel talento che Madre Natura gli ha regalato non lo ha mai sfruttato veramente fino in fondo. Ma che ha anche saputo raggiunto picchi notevoli, come le 4 Premier League conquistate e quei 31 gol nella stagione 2019-20.