La notizia, diffusa oggi dal New York Times, rende ancora più fitta la trama del mistero che avvolge la figura di Alice Huang, la sospetta spia cinese la cui relazione con l’ormai ex Ceo di Nvidia Jensen Huang ha innescato uno scandalo internazionale dalle pesanti ricadute economiche e geopolitiche. Ora il quotidiano statunitense, che per primo aveva documentato la vicenda. ora aggiunge un altro tassello: Alice Huang avrebbe avuto contatti con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato cinese per almeno un anno, proprio mentre era in corso la relazione con Jensen Huang . Tali contatti si sarebbero tenuti dalla primavera del 2025 fino all’autunno di quest’anno, quindi fino all’ultimo momento prima che lo scandalo diventasse di dominio pubblico. Comunicazioni con l’intelligence cinese ci sarebbero stati anche da parte di Kang Wei, socio d’affari di Alice Huang e più volte presentato come suo marito.

La “trappola” del Sud-Est Asiatico

Il fatto che la coppia fosse in contatto con i servizi segreti cinesi rafforza l’ipotesi dell’intelligence americana che Jensen Huang sia stato il bersaglio di una vasta operazione di spionaggio condotta da Pechino contro il colosso dei chip. Il cuore nevralgico della vicenda non sarebbe però negli Stati Uniti o in Cina, ma nel Mar Cinese Meridionale. Sarebbe qui che Huang avrebbe messo in piede una rete clandestina per acquistare chip avanzati di Nvidia e poi trasferirli in segreto verso il Dragone, aggirando l’embargo americano su quelli che considera asset strategici nella corsa per l’'intelligenza artificiale.

All’inizio si riteneva che il centro per il contrabbando dei chip fosse Megaspeed, l’azienda di cloud computing e infrastrutture per l’intelligenza artificiale con sede a Singapore. La società, di cui Alice Huang sarebbe stata dirigente (almeno fino al 30 agosto 2025, secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda), avrebbe infatti acquistato miliardi di dollari in hardware avanzato (come i sistemi H100 e GB200) proprio da Nvidia. Un giro di affari che ha portato ad una crescita degli asset societari da poche decine di milioni a quasi 3 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2024. Alcune di queste compravendite avrebbero anche ricevuto il benestare del Dipartimento del Commercio americano: il New York Times riferisce che ad aprile fu la stessa Nvidia a chiedere l’autorizzazione a vendere più di 40.000 chip H20 a una società legata a Megaspeed.

Ma la società di Singapore non sarebbe l’unico anello di congiunzione con importanti aziende dell’high-tech cinese. Il Financial Times ha ricostruito una rete molto più capillare per favorire, anche attraverso più canali, il flusso di chip alla Cina sfruttando più di un paese del Sud-Est Asiatico. Tra questi compare la Malesia e in particolare Speedmatrix, società specializzata in gestione di spazi per data center e controllata da Megaspeed. L’azienda malese sarebbe stato il principale acquirente di hardware Nvidia, acquistando in un solo anno 4,6 miliardi di dollari di server e apparecchiature. Tuttavia è qui che emergerebbe il legame con Pechino: Speedmatrix e Megaspeed sono legate finanziariamente alla società di Singapore Apex Enterprise Solutions, a sua volta controllata dal colosso cinese Alibaba.

Nvidia e il colosso cinese Alibaba

Altro canale, in tal caso più sotterraneo, sarebbe passato attraverso la Cambogia. Sempre il Financial Times afferma che il trasferimento finale verso la Cina fosse gestito da Hu Xiaowei, indicato dalle autorità statunitensi come il “numero due” del Prince Group, un sindacato criminale cambogiano sanzionato dagli USA per frodi informatiche su larga scala e riciclaggio di denaro. Un secondo nome viene indicato dal Wall Street Journal. Li Ming, cinese di 52 anni attualmente in libertà provvisoria in una villa di lusso a Singapore non lontano dall’ambasciata cinese. Sempre diverse fonti, Li era profondamente coinvolto nelle attività di Megaspeed, partecipava alle decisioni più importanti e ricopriva ruoli anche in altre società che commerciavano chip Nvidia. Lui e altri sono stati incriminati per frode a Singapore nel febbraio 2025, nell’ambito di un’indagine sul presunto trasbordo di chip Nvidia. Li avrebbe acquistato server dotati di chip Nvidia raccontando al fornitore americano che l’hardware era destinato alla sua società locale, Luxuriate Your Life. In realtà, sostengono i procuratori, i server sarebbero stati spediti nella vicina Malesia e, da lì, verso una terza destinazione non specificata.

Le dimensioni della rete non dovrebbero sorprendere se si leggono assieme alle dichiarazioni rilasciate ad aprile da Chen Yixin, ministro della sicurezza di stato cinese e capo dell’intelligence del dragone. “Dobbiamo approfondire la lotta contro i blocchi e promuovere in modo completo l’innovazione tecnologica e lo sviluppo industriale dell’intelligenza artificiale, concentrandoci sulla conquista delle tecnologie critiche ‘collo di bottiglia’ e risolvendo il problema di quelle tecnologie che non si possono ottenere chiedendo, non si possono comprare e non si possono implorare”. Un chiaro manifesto di quanto la corsa all’IA sia in cima alle priorità di sicurezza per Pechino.

L’amministrazione Trump nella bufera

L’emergere di nuovi elementi sulla scandalo Nvidia aumenta il pressing e le accuse di sottovalutazione dei rischi nei confronti della Casa Bianca. Una doccia fredda per Donald Trump, rientrato soddisfatto negli Stati Uniti dopo il vertice trilaterale di Shenzhen con il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin. “Spero che il Consiglio di amministrazione di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti d’America e per il Presidente”, è tornato a chiedere a gran voce sul suo social Truth. Un’uscita che non sorprende visti i buoni rapporti del tycoon con il fondatore di Nvidia, il quale ha sempre goduto dell’appoggio di Trump arrivando anche a minimizzare gli allarmi dell’intelligence su possibili infiltrazioni cinesi. Contemporaneamente, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Trump e Xi non hanno discusso della vicenda Nvida durante la visita del presidente in Cina.

Sotto pressing per chiarimenti Il Segretario al Commercio Howard Lutnick e l'ex Ceo di Nvidia Jensen Huang

Ma l’uomo più travolto dallo scandalo, dopo Jensen Huang (nei guai anche per altre due relazioni extraconiugali con dirigenti di Nvidia e per le accuse di minacce e umiliazioni dentro l’azienda) resta il Segretario al Commercio Howard Lutnick. Il New York Times ha infatti riportato che fino all’11 maggio il Dipartimento ha autorizzato la vendita diretta alla Cina di oltre 800 mila chip di Nvidia e Advanced micro devices, anche a soggetti legati all’esercito cinese e a una società collegata a Megaspeed. Ed è proprio la sottovalutazione dei rischi a finire al centro delle polemiche. “Se Lutnick voleva il mio appoggio, forse avrebbe dovuto rispondere alle mie numerose lettere sulle società di facciata cinesi e prendere piu’ sul serio le minacce della Cina comunista”, ha dichiarato in un’intervista Tom Cotton, presidente della commissione Intelligence del Senato, sollecitando il presidente a rimuovere Lutnick dal suo incarico se ha perso la fiducia nei suoi confronti (come riportato da diversi media americani). Sia Huang che Lutnick dovrebbe testimoniare davanti alla Commissione Bancaria del Senato il prossimo 3 dicembre.

Intanto il quotidiano giapponese Nikkei almeno due partner di Nvidia nella produzione di server hanno sospeso le consegne ai clienti del Sud-est asiatico in seguito alle nuove restrizioni statunitensi sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Un terzo produttore ha poi segnalato maggiori difficoltà nell’ottenere le autorizzazioni per la spedizione dei sistemi basati sui chip Blackwell, mentre alcuni operatori hanno temporaneamente smesso di accettare nuovi ordini nella regione. Le misure rischiano di coinvolgere importanti poli di sviluppo dei centri dati per l’intelligenza artificiale, tra cui Malesia, Thailandia, Singapore e Indonesia.