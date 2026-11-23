“La morte ti aspetta”. È il messaggio inquietante contenuto nelle email di minaccia arrivate questa mattina, lunedì 23 novembre, a centinaia di scuole in tutta la Germania. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild e ripreso dall’Ansa, sarebbero circa 450 gli istituti scolastici che hanno ricevuto allarmi bomba nelle prime ore della giornata. Le minacce sono state recapitate attraverso messaggi di posta elettronica indirizzati alle scuole. In Sassonia-Anhalt sono state coinvolte circa 260 scuole, mentre in Schleswig-Holstein le email menzionavano una cinquantina di istituti. A Berlino le scuole interessate sono più di dieci. In Turingia le segnalazioni riguardano diverse città, tra cui Jena, Erfurt, Muehlhausen, Nordhausen e Gotha. Nello Schleswig-Holstein, in alcuni istituti le lezioni sono state interrotte in via precauzionale e studenti e insegnanti hanno temporaneamente lasciato gli edifici. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il ministero dell’Istruzione ha annunciato l’invio di una comunicazione scritta alle famiglie. In Sassonia, invece, non sono state disposte evacuazioni né perquisizioni nelle scuole coinvolte.

L’episodio arriva a pochi giorni dall’ondata di email minatorie che ha interessato anche l’Italia, dove migliaia di scuole hanno ricevuto segnalazioni di presunti ordigni, rivelatesi falsi allarmi. Non sono emersi, per ora, elementi che consentano di collegare i due episodi. Anche la polizia danese ha annunciato oggi di aver ricevuto diverse segnalazioni di allarmi bomba, minacce che ha ritenuto poi “infondate”.