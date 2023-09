Bimbo morto per overdose in asilo. "Trovato fentanyl nel materassino"

Un bambino di appena un anno, Nicholas Dominici, è morto per overdose in un asilo nido di New York. Gli investigatori hanno trovato un chilo di fentanyl, un potentissimo oppioide sintetico, sotto uno dei materassi nella stanza dove i bimbi riposavano. La titolare dell’asilo nido, Grei Mendez, 36 anni, e l’impiegato Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono stati arrestati per omicidio colposo e possesso di droga. Nicholas ha inalato il fentanyl, nascosto sotto il materassino, mentre dormiva. Altri tre bambini, di età compresa tra otto mesi e due anni, sono rimasti intossicati e trasportati in ospedale dove è stato necessario somministrare loro il narcan, un farmaco di emergenza utilizzato per invertire le overdose da oppioidi.

Un laboratorio di droga

Gli agenti hanno perquisito l'asilo trovando tre presse utilizzate per confezionare chili di farmaci. La polizia ha arrestato la titolare, Grei Mendez, e il cugino di suo marito, Carlisto Acevedo Brito, che affittava una stanza all'interno del condominio che ospitava l'asilo. È invece ancora ricercato il marito subito avvertito dalla moglie dopo aver trovato i bambini privi di sensi. L'uomo, come dimostrano le registrazioni di telecamere di sorveglianza, ha provveduto a far sparire dall'asilo diverse buste prima dell'arrivo dei soccorsi. "Gli imputati hanno avvelenato quattro bambini, uccidendo uno di loro, perché stavano conducendo un'operazione di droga da un asilo nido" , ha dichiarato il procuratore di Manhattan, Damien Williams.

L'asilo, che si chiamava Divino Niño, aveva di recente superato un'ispezione a sorpresa delle autorità comunali. "Mi dispiace, ma i miei ispettori non sono addestrati a cercare fentanyl, ma forse dobbiamo iniziare a farlo ", è stato il commento dell'assessore alla sanità Ashwin Vasan. "Era un posto tranquillo" - ha invece affermato il papà del piccolo Nicholas - "Ci aspettavamo di portare nostro figlio in un posto dove si sarebbero presi cura di lui, non alle pompe funebri" .

L'epidemia di fentanyl

Il fentanyl è un analgesico 100 volte più potente della morfina: basta toccarne o inalarne un granello per avere una dose letale. In alcune sue composizioni è utilizzato come droga per uso ricreativo: si presenta come polvere che viene sniffata o fumata per creare stordimento o euforia. La molecola viene riprodotta e modificata nei laboratori clandestini in Messico per ottenere derivati oppiacei di diversa potenza. Le combinazioni migliori vengono poi esportate oltreconfine.

Negli Stati Uniti è in corso da tempo una vera e propria epidemia legata all'uso di fentanyl. Tutto parte dall'eccessiva prescrizione di antidolorifici oppioidi per lenire infortuni, dolori cronici o post operatori. Questi farmaci provocano una forte dipendenza: una volta scaduta la ricetta, si passa così al mercato nero, dove l’eroina costa meno ed è più facile da trovare. L’unica differenza è che l’eroina è illegale, mentre i farmaci sono stati approvati dalla Federal Drug Administration.