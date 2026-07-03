Bomba a Monaco, l’attentatrice è fuggita in Italia: il mistero di Anastasia B e dell’auto tedesca

L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato a Beausoleil in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania. È quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi, citati da Le Parisien. La donna, ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia B. ed è nota "per i suoi legami con la criminalità organizzata".

La persona sospettata di aver piazzato un ordigno esplosivo era stata ripresa più volte dalle telecamere di sorveglianza nei giorni precedenti l'attentato, secondo quanto appreso da una fonte giudiziaria da Le Parisien.

Secondo il quotidiano francese, la donna, tuttora ricercata dalle autorità monegasche per tentato omicidio, si era recata nei pressi dell'edificio anche la mattina stessa dell'attentato, con l'obiettivo di osservare le abitudini e gli spostamenti di Ermolaev.