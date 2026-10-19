Canada, incendio nella più grande base militare: quattro morti

Mentre l’Alberta vota oggi per decidere se avviare l’iter di un referendum per separarsi dal Canada, un «grave incidente» nella base militare di Wainwright ha provocato un vasto incendio causando diversi morti, almeno 4, e numerosi feriti. Il ministro della Difesa David McGuinty ha parlato di vittime senza un bilancio preciso, e non ha neppure fornito dettagli sulle cause del rogo, ma i media certificano almeno sette vittime. «Non ricordo un incidente di questo tipo negli ultimi tempi. Si tratta di una situazione estremamente complessa e delicata», ha spiegato McGuinty, precisando che la Royal Canadian Mounted Police è coinvolta nelle indagini.

Secondo fonti militari citate dall’emittente canadese Global News, l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 16 locali di sabato durante un’esercitazione a fuoco, quando i colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all’interno della base. Il premier Mark Carney ha affermato che «i nostri pensieri vanno a tutte le coraggiose donne e uomini colpiti» in questo «grave incidente». E le forze armate canadesi hanno fatto sapere che «sebbene l’accaduto sia ancora oggetto di indagine, al momento non vi è alcuna indicazione che sia il risultato di attività terroristica». Un medico di Edmonton ha dichiarato alla Cbc che gli ospedali di Wainwright sono stati «completamente sopraffatti» dal numero di pazienti che necessitavano di cure. «Ce ne sono più di quanti ognuno di noi voglia contare in questo momento. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni», ha sottolineato Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital.

Wainwright è una delle basi militari più trafficate del Canada, utilizzata per addestrare i soldati alle operazioni militari: l’incendio è scoppiato in un’area di addestramento e si è propagato rapidamente oltre i suoi confini. «I soccorritori continuano il loro lavoro e la situazione è in continua evoluzione - ha dichiarato il dipartimento della Difesa - la portata completa dell’impatto è ancora in fase di valutazione». La premier dell’Alberta Danielle Smith ha parlato «di un incendio significativo e tragico che sta colpendo molti dei nostri coraggiosi militari». Il distretto municipale di Wainwright ha dichiarato domenica che l’incendio è «sotto controllo», e ha chiesto ai residenti di evitare la zona e di lasciare le strade libere per il personale di emergenza.