Ceuta, Sanchez scrive a Bruxelles: “Serve una risposta comune”

Nella lettera, inoltre, il premier ribadisce un principio che considera fondamentale: “ La sicurezza dei nostri confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri , e non solo di quelli sulla prima linea dell’Unione”. Un messaggio con cui Madrid chiede un maggiore coinvolgimento dei partner europei nella gestione della pressione migratoria alle frontiere meridionali dell’Ue.

Nella missiva Sanchez esprime la sua “seria preoccupazione” per la “recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato” di fronte alla crisi migratoria che coinvolge l’enclave spagnola di Ceuta.

Il governo spagnolo prova a spostare la crisi migratoria sul piano europeo. Dopo le tensioni legate alla pressione dei flussi verso Ceuta, il premier Pedro Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni di Bruxelles chiedendo la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell’Interno dei 27 Stati membri.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.