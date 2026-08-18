Chi sono i “dublinanti”, i numeri e le regole

Vengono definiti ‘dublinanti’ i richiedenti asilo che, dopo avere presentato domanda di protezione nel primo Stato in cui sono stati identificati secondo le procedure del Regolamento Dublino II del 2003, si spostano in un altro Stato dove fanno una nuova richiesta di asilo: in questo caso il Regolamento prevede che devono essere riportati nel Paese in cui sono stati identificati la prima volta e a cui aspetta la gestione della domanda. Ovviamente sono i Paesi di primo approdo - l’Italia in testa- a registrare il maggior numero di migranti che dopo essere sbarcati ed identificati si spostano in altri Paesi europei. Si tratta di cosiddetti ‘movimenti secondari’. Gli Stati che esaminano la domanda di asilo di un richiedente che era arrivato per la prima volta in un altro Paese europeo inviano una richiesta di trasferimento a quest’ultimo.

Secondo gli ultimi dati Eurostat, proprio l’Italia è il Paese che ha ricevuto nel 2025 più richieste di ‘riprendersi’ migranti da altri Stati Ue: 24.152, di cui soltanto 85 effettivamente accettati. Mentre la Germania è quello che ha inviato più richieste ‘in uscita’: 35.993, con 5.377 trasferimenti poi avvenuti. E sui ‘dublinanti’ si registra un braccio di ferro tra Roma e Berlino, che lo scorso dicembre avevano raggiunto un’intesa in materia. L’Italia ritiene che il Patto europeo su immigrazione ed asilo, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, abbia determinato una sanatoria sui migranti secondari azzerando prima di quella data il conto delle persone da accettare dalla Germania. Diversa l’interpretazione di Berlino, che ha chiesto a Roma di riprendersi tre migranti giunti prima del 12 giugno. Il Patto, mantenendo invariato il principio che l’esame dell’asilo rimane a carico del Paese di primo ingresso, accelerale procedere per il trasferimento dei ‘dublinanti’ nei Paesi di competenza, ma amplia le eccezioni che possono spostare la responsabilità verso un altro Stato, come quella dei legami familiari