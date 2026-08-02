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Cronaca internazionale

Chi sono le vittime dell’incidente aereo in Perù: 7 sono italiane

Gli italiani erano in vacanza: si tratta di due intere famiglie originarie della Brianza

Francesca Galici
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Articolo in aggiornamento

Devono essere ancora accertate le cause dell’incidente aereo in Perù, nel quale sono morte 13 persone, 7 delle quali italiane. In queste ore le autorità hanno confermato l’identità delle vittime, due intere famiglie spezzate durante una vacanza. Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni) si conoscevano da tempo, erano amici, e avevano scelto di fare insieme questa vacanza. Erano tutti originari della Brianza

Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Yerro Alfredo Aviles Munoz (52 anni) e Ana Isabel Sanchez Munoz (52 anni). Morti anche il pilota e il copilota, Americo Salazar e Irenka del Carpio.

PerùIncidente Aereo

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