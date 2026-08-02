Chi sono le vittime dell’incidente aereo in Perù: 7 sono italiane

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Devono essere ancora accertate le cause dell’incidente aereo in Perù, nel quale sono morte 13 persone, 7 delle quali italiane. In queste ore le autorità hanno confermato l’identità delle vittime, due intere famiglie spezzate durante una vacanza. Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni) si conoscevano da tempo, erano amici, e avevano scelto di fare insieme questa vacanza. Erano tutti originari della Brianza

Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Yerro Alfredo Aviles Munoz (52 anni) e Ana Isabel Sanchez Munoz (52 anni). Morti anche il pilota e il copilota, Americo Salazar e Irenka del Carpio.