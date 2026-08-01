Le linee di Nazca, il mistero nel deserto che continua a sfidare la scienza

Nel cuore del deserto peruviano, a circa 400 chilometri a sud di Lima, si estende uno dei più grandi enigmi archeologici del pianeta. Sono le linee di Nazca, centinaia di giganteschi geoglifi tracciati sul terreno oltre duemila anni fa e ancora oggi capaci di alimentare teorie, studi e leggende.

Visibili nella loro interezza soltanto dall’alto, le linee raffigurano animali, figure umane, piante e forme geometriche che si sviluppano per chilometri. Tra i disegni più celebri ci sono il colibrì, il ragno, la scimmia, il condor, la balena e il cosiddetto “astronauta”, una figura antropomorfa scolpita sul fianco di una collina che ha dato vita a numerose interpretazioni fantasiose.

Come sono state realizzate

Le linee furono create dalla civiltà Nazca, che abitò la regione tra il 200 a.C. e il 600 d.C. La tecnica era sorprendentemente semplice: gli antichi abitanti rimuovevano i ciottoli scuri ricchi di ossido di ferro che ricoprivano il terreno, mettendo in evidenza il sottosuolo più chiaro. Il contrasto cromatico dava così vita ai giganteschi disegni.

La straordinaria conservazione dei geoglifi è dovuta alle particolari condizioni climatiche del deserto di Nazca, uno dei più aridi del mondo. Le precipitazioni sono rarissime, i venti generalmente deboli e l’erosione limitata: fattori che hanno permesso alle linee di sopravvivere per secoli.

A cosa servivano?

È la domanda che continua ad affascinare archeologi e ricercatori. Non esiste ancora una risposta definitiva, ma nel corso degli anni sono emerse diverse ipotesi.

La teoria oggi più accreditata collega i geoglifi a pratiche religiose e rituali. Le linee avrebbero costituito percorsi cerimoniali percorsi durante processioni dedicate alle divinità, con particolare riferimento al culto dell’acqua, risorsa preziosissima in una regione desertica.

Altri studiosi ritengono che alcune figure avessero una funzione astronomica, fungendo da punti di riferimento per osservare il Sole, la Luna e determinate stelle durante i solstizi o altri eventi stagionali. Questa interpretazione, pur affascinante, è oggi considerata valida solo per una parte limitata dei geoglifi.

Negli ultimi anni le ricerche hanno inoltre evidenziato come molte linee siano state realizzate in epoche differenti e con finalità probabilmente diverse, suggerendo che il sito sia stato utilizzato e modificato nel corso di diversi secoli.

Il mito degli alieni

Quando si parla delle linee di Nazca è impossibile non citare una delle teorie più popolari: quella secondo cui sarebbero state realizzate con l’aiuto di civiltà extraterrestri. L’idea è stata resa celebre negli anni Sessanta dallo scrittore svizzero Erich von Däniken, che ipotizzò che i giganteschi disegni rappresentassero piste di atterraggio o segnali destinati a visitatori provenienti dallo spazio.

La comunità scientifica, però, ha sempre respinto questa interpretazione. Esperimenti archeologici hanno dimostrato che le figure potevano essere progettate e realizzate utilizzando corde, pali di legno e semplici strumenti di misurazione, senza ricorrere a tecnologie avanzate.

Le nuove scoperte

Negli ultimi anni le tecnologie moderne hanno rivoluzionato lo studio del sito. L’impiego di droni, fotografie aeree ad alta definizione e sistemi di intelligenza artificiale ha permesso di individuare decine di nuovi geoglifi che erano rimasti invisibili o difficili da riconoscere.

Le nuove figure, spesso di dimensioni più contenute rispetto ai grandi disegni conosciuti, stanno offrendo agli archeologi informazioni preziose sull’evoluzione della cultura Nazca e sulle pratiche rituali delle popolazioni precolombiane.

Un patrimonio dell’umanità

Dal 1994 le linee di Nazca sono inserite nella lista dei siti Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il riconoscimento sottolinea l’eccezionale valore storico e culturale di un luogo che continua a rappresentare uno dei più grandi laboratori a cielo aperto dell’archeologia mondiale.

Nonostante oltre un secolo di studi, molte domande restano ancora senza risposta. Ed è proprio questo equilibrio tra conoscenze scientifiche e mistero a rendere le linee di Nazca uno dei siti archeologici più affascinanti del pianeta: un immenso messaggio inciso nella pietra che, dopo oltre duemila anni, continua ancora a interrogare l’umanità.