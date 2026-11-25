Quanto sono vulnerabili le nostre agenzie di intelligence? Nel giorno in cui la Cia e l’ufficio del direttore dell’intelligence Usa avrebbero subito un presunto attacco informatico, probabilmente riconducibile alla Cina (riguardante informazioni non classificate secondo Cnn e New York Times), un hacker etico italiano ha trovato in open source — cioè su un sito pubblicamente accessibile — l’intero elenco di nomi, riferimenti telefonici ed email di responsabili delle agenzie di sicurezza dell’Occidente. Un archivio che il Giornale ha potuto consultare con le informazioni sensibili oscurate.

Nel corso delle sue consuete ricerche nell’ambito della Threat Intelligence, l’italiano Andrea Mavilla — già noto in passato per aver scoperto e segnalato alle autorità importanti data breach ed esfiltrazioni di dati — si è imbattuto in un database contenente dati apparentemente riconducibili a personale e figure apicali di numerosi apparati di intelligence europei e statunitensi.

Il video dell'archivio accessibile a tutti

L’archivio includeva non solo nomi, ma anche incarichi, numeri telefonici personali e professionali, oltre a indirizzi di posta elettronica privata e istituzionale di 7.321 soggetti associati al personale della Cia. «Alle ore 13:28, prima che la notizia dell’attacco informatico venisse diffusa dalla stampa italiana, avevo tentato di contattare direttamente una persona da me individuata come alto dirigente della Cia, segnalando la presenza di questi dati e invitandola a informare tempestivamente i responsabili della sicurezza dell’Agenzia», ha dichiarato Mavilla al Giornale, aggiungendo di possedere evidenza documentale della conversazione.

Nella stessa indagine, Mavilla ha individuato informazioni analoghe riguardanti direttori, vicedirettori e altre figure dirigenziali di diversi servizi di intelligence europei, sia civili sia militari. «Il problema non è semplicemente la disponibilità di un numero telefonico o di un indirizzo email, ma la possibilità di correlare queste informazioni con l’identità, il ruolo e la funzione strategica della persona interessata», spiega l’esperto. «Nelle mani di attori ostili, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per operazioni di intelligence, attività di ingegneria sociale, campagne di spionaggio informatico, spear phishing e attacchi mediante spyware avanzati, compresi quelli di tipo zero-click».

Nell’elenco visionato figurano i nomi e i ruoli di vertici di agenzie straniere, tra cui Andranik Simonyan della Nss armena e Gianluca Gauzzi Broccoletti della Città del Vaticano. Resta da chiarire come sia possibile che i recapiti di figure così strategiche siano reperibili in rete e se esista un collegamento diretto con l’attacco alla Cia. «La notizia assume particolare interesse alla luce della cronologia della mia ricerca, ma non ho elementi sufficienti per affermare che i dati individuati provengano dallo stesso incidente informatico», precisa l’hacker, che ha mantenuto il riserbo sulla piattaforma e sulla metodologia utilizzata, dichiarandosi però disponibile a fornire ulteriori evidenze alle autorità competenti tramite canali istituzionali riservati.

Come sottolineato dallo stesso ricercatore, l’obiettivo della segnalazione non è la divulgazione di dati personali, bensì richiamare l’attenzione sulla vulnerabilità degli apparati istituzionali rispetto alla circolazione incontrollata di informazioni sensibili, in un contesto — come quello italiano — che necessita di maggiore tutela per le infrastrutture digitali: «La sicurezza di uno Stato dipende anche dalla capacità di proteggere l’identità digitale e le comunicazioni delle persone alle quali è affidata la sua sicurezza nazionale».