Perpignan quest’anno ha il presepe più grande della Francia. Non sarebbe una notizia se non ci fosse un retroscena dal quale è scaturita la decisione del sindaco Louis Aliot, rieletto quest’anno ed esponente del Rassemblement National. Per anni, infatti, nel comune francese c’è stata una battaglia sul presepe tradizionale installato all’interno dell’Hôtel de Ville, il Comune. Diverse associazioni laiche, in particolare la Ligue des droits de l’homme, hanno fatto ricorso contro la rappresentazione sacra all’interno di uno spazio pubblico della città e il tribunale amministrativo di Montpellier, nel febbraio 2025, aveva scelto l’orientamento laico, annullando l’installazione perché contraria al principio di neutralità delle istituzioni pubbliche.

Dal momento che il primo cittadino non vuole rinunciare al presepe, espressione delle radici della Francia, quest’anno il Comune ha scelto una strada diversa, incontestabile, per mantenere il simbolo del Natale nell’iconografia delle feste. Sono stati investiti 120.000 euro per l’acquisto di statue del presepe provenienti dalla Spagna: tre statue monumentali, alte fino a 14,5 metri, che raffigurano la Sacra Famiglia e che sono state installate nella centralissima Place de la République. San Giuseppe è la statua più alta, che misura oltre 14 metri, poi c’è la Madonna che ne misura oltre 8 e Gesù Bambino che è alto circa 3 metri. Già installato, resterà nella sua collocazione fino al prossimo 10 gennaio.

Per il momento non è ancora stato svelato, è stata terminata l’installazione ma si stanno ultimando gli ultimi dettagli per il disvelamento che avverrà il prossimo 4 dicembre con una cerimonia particolarmente simbolica. “Con i suoi soggetti che possono raggiungere i 14 metri di altezza, questa creazione trasforma Place de la République in un luogo di scoperta e meraviglia”, si legge nella nota del Comune. Se l’installazione interna al Comune poteva dare adito a polemiche, come infatti è accaduto, per la laicità delle istituzioni, l’installazione all’aperto non può essere in alcun modo contestata da questo punto di vista. Restano comunque delle domande, ma anche delle paure per possibili attacchi all’opera d’arte. Le probabilità che venga fatto oggetto di attacchi vandalici, anche a sfondo religioso, sono altissime ed è il rischio che il Comune è pronto a prendere installando il prese all’esterno, pur di avere il Natale tradizionale in città.