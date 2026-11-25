Uno Shabbat insolito a New York, nel centro del mondo, fucina di idee nuove e prospettive differenti. Circa 40 ebrei osservanti si sono riuniti per la cena dello Shabbat, il sabato ebraico, a “Hinds Hall”, un ristorante palestinese nell’Upper West Side di Manhattan. Il locale prende il nome dallo striscione “Hind’s Hall” che i manifestanti filo-palestinesi esposero alla Hamilton Hall, all’interno della Columbia University, durante l’occupazione dell’edificio nel 2024. Lo striscione rendeva omaggio a Hind Rajab, una bambina palestinese uccisa dal fuoco israeliano a Gaza il 29 gennaio 2024. Si è trattato della seconda cena dello Shabbat organizzata dai proprietari di Ayat, una catena di ristoranti palestinesi la cui opposizione al sionismo ha suscitato critiche da parte di alcuni ebrei di New York, mentre, al contempo, l’apertura verso la comunità ebraica ha infastidito alcuni esponenti del movimento filo-palestinese. Lo Shabbat è un giorno sacro di riposo per gli ebrei celebrato dal tramonto del venerdì fino alla sera del sabato, all’uscita delle stelle. Il nome deriva dalla radice ebraica che significa “smettere” o “cessare”, in ricordo del riposo divino dopo i sei giorni della creazione e della liberazione dalla schiavitù in Egitto. Gli ebrei mangiano cibi rigorosamente “kosher”, una parola che indica l’insieme delle regole che stabiliscono quali alimenti appunto gli ebrei possano consumare. Entrambi i concetti si basano su precetti biblici. Abdul Elenani, figlio di immigrati egiziani, è il proprietario della catena Ayat, che prende il nome da sua moglie palestinese, Ayat Masoud. Elenani ha spiegato di aver voluto organizzare queste cene per dimostrare che “l’ebraismo non è sionismo” e che si può convivere tra arabi ed ebrei. Mentre i commensali recitavano il kiddush, benedizione sul vino o succo d’uva, e consumavano il cholent, uno stufato della cucina ashkenazita e il kugel, un timballo anch’esso di tradizione ashkenazita ed entrambi kosher, centinaia di persone si sono messe in fila all’esterno per ricevere un pasto gratuito a base di maqluba, baba ganoush e baklava palestinesi. Quando, nel 2024, Elenani ha ospitato la prima cena dello Shabbat ad Ayat a Brooklyn, è rimasto turbato da quello che percepiva come un pregiudizio, diffuso persino all’interno del movimento filo-palestinese, secondo cui gli ebrei sosterrebbero in blocco la guerra di Israele a Gaza. Elenani ha raccontato che alcuni esponenti del movimento pro-palestinese lo hanno criticato, sostenendo che dovrebbe sfamare la popolazione di Gaza e i manifestanti pro-Palestina, anziché organizzare cene di Shabbat gratuite. “All’interno della comunità, per questa scelta, siamo decisamente odiati”, ha spiegato. Doniel Weinreich, un ebreo ortodosso che ha partecipato alla cena, ha dichiarato ad Haaretz: “Ho ricevuto critiche da parte di sconosciuti sui social media, i quali insinuano che io e gli altri presenti non facciamo realmente parte della comunità ebraica osservante. È semplicemente falso”. L’auspicio invece è che la cena possa riunire persone con orientamenti politici diversi.