Pechino è il cuore politico della Cina. Shanghai il motore economico. Ricoprire ruoli di potere in queste due città può essere un fattore determinante per scalare le gerarchie del partito comunista cinese, ambendo ad incarichi di rilevanza nazionale e internazionale. Questa è la sensazione leggendo la carriera politica di Chen Jining, segretario del partito a Shanghai e membro del Politburo (l’organismo di governo secondo solo al comitato permanente, il cuore decisionale della Cina). In precedenza era stato anche sindaco di Pechino e dal 2015 al 2017 ministro per la protezione ambientale. Ma la sua ascesa ha avuto una brusca fermata: ieri l’agenzia di stampa statale Xinhua ha dichiarato in una nota che Chen è accusato di “gravi violazioni della disciplina e della legge ed è attualmente oggetto di indagine da parte della Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare e della Commissione Nazionale di Vigilanza”.

La formula può apparire generica, ma nel linguaggio politico cinese significa che il funzionario è accusato di corruzione. Il sospetto che si tratti di una mossa finalizzata a concentrare il potere nelle mani del presidente Xi Jinping è legittimo: nel 2006 lo stesso Xi era diventato segretario del partito a Shanghai in seguito ad un’epurazione del suo predecessore. La carica è a ragione ritenuta il trampolino di lancio per ogni carriera politica: il predecessore di Chen, Li Qiang, ha lasciato l’incarico nell’ottobre 2022 dopo la promozione alla carica di premier della Cina.

Le purghe di Xi in vista del congresso del partito

Il presidente cinese Xi Jinping durante un bilaterale a margine del vertice Apec di Shenzhen (LUKAS COCH/EPA)

Quella di Chen è solo l’ultima di una serie di epurazioni nelle gerarchie cinesi. Negli ultimi mesi sono stati sollevati membri di spicco degli apparati politici e militari del Dragone. Come ricordato da Al Jazeera, tra questi figurano:

Zhang Youxia , vicepresidente senior della Commissione militare centrale, indagato a gennaio per “gravi violazioni della disciplina e della legge”, come annunciato a gennaio dal Ministero della Difesa cinese. La Commissione è il massimo organo militare ed è presieduta da Xi Jinping, il che rendeva Zhang il numero due delle forze armate. Faceva parte della “cricca dello Shaanxi”, una rete informale di leader politici che condividono con Xi legami ancestrali con la provincia dello Shaanxi

, vicepresidente senior della Commissione militare centrale, indagato a gennaio per “gravi violazioni della disciplina e della legge”, come annunciato a gennaio dal Ministero della Difesa cinese. La Commissione è il massimo organo militare ed è presieduta da Xi Jinping, il che rendeva Zhang il numero due delle forze armate. Faceva parte della “cricca dello Shaanxi”, una rete informale di leader politici che condividono con Xi legami ancestrali con la provincia dello Shaanxi Liu Zhenli , membro della Commissione militare centrale e capo di stato maggiore del Dipartimento di Stato Maggiore congiunto. Indagato a gennaio

membro della Commissione militare centrale e capo di stato maggiore del Dipartimento di Stato Maggiore congiunto. Indagato a gennaio He Weidong, vicepresidente della Commissione militare centrale, espulso la ottobre con l’accusa di “grave cattiva condotta” e violazioni relative a “somme di denaro eccezionalmente ingenti”. Anche altri otto alti ufficiali militari sono stati destituiti. Faceva parte della “cricca del Fujian”, una ristretta cerchia di funzionari da tempo alleati del presidente Xi, sin da quando questi era governatore del Fujian nel 1999

vicepresidente della Commissione militare centrale, espulso la ottobre con l’accusa di “grave cattiva condotta” e violazioni relative a “somme di denaro eccezionalmente ingenti”. Anche altri otto alti ufficiali militari sono stati destituiti. Faceva parte della “cricca del Fujian”, una ristretta cerchia di funzionari da tempo alleati del presidente Xi, sin da quando questi era governatore del Fujian nel 1999 Miao Hua, capo del dipartimento di lavoro politico presso la Commissione militare centrale e membro della cricca del Fujian. Rimosso nel giugno 2025

capo del dipartimento di lavoro politico presso la Commissione militare centrale e membro della cricca del Fujian. Rimosso nel giugno 2025 Ma Xingrui, segretario del Partito Comunista Cinese dello Xinjiang, accusato a novembre di aver accettato tangenti “di entità eccezionalmente elevata”. L’indagine era stata annunciata per la prima volta ad aprile

La tempistica di queste epurazioni è comprensibile se si considera che nella seconda metà del 2027 si terrà il congresso del partito comunista cinese dove Xi Jinping punta ad essere riconfermato per un quarto mandato quinquennale. Sfruttando le accuse di corruzione e le direttive del partito per una più rigida disciplina, il leader cinese ha potuto rimuovere figure scomode che avrebbero potuto ostacolarne la leadership e, forse, presentarsi come candidati alternativi per guidare il partito e quindi il paese. Va ricordato che in Cina il leader riunisce su di sè le cariche di capo dello stato, segretario del partito e presidente della Commissione militare permanente (l’equivalente di capo delle forze armate). Chen, 62 anni, in qualità di segretario del partito a Shanghai ricopriva il ruolo che poi ha lanciato l’ascesa non solo Xi Jinping, ma anche di Jiang Zemin. Per questo motivo, alcuni analisti lo avevano inserito tra la prossima generazione di leader cinesi.

La parabola interrotta di Chen

Chen Jining accoglie il primo ministro australiano Anthony Albanese in visita a Shanghai nel 2025 (LUKAS COCH/EPA)

Prima di essere un politico di spicco nel panorama cinese, Chen si era distinto per una solida formazione accademica e scientifica. Laureato in ingegneria ambientale alla Tsinghua University, si distinse per gli ottimi risultati conseguiti. Nel 1988, Chen fu inviato dal governo nel Regno Unito per conseguire un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Biochimica della Brunel University di Londra. Nel luglio del 1989 si trasferì al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Imperial College di Londra, dove conseguì il dottorato di ricerca in ingegneria civile nel 1992. Al rientro in Cina, ricoprì gli incari di di rettore della Tsinghua University dal 2012 al 2015, ministro della protezione ambientale dal 2015 al 2017 e poi sindaco di Pechino prima di assumere la guida del partito a Shanghai nel 2022. In questa ultima veste, assegnatagli dallo stesso Xi Jinping, si occupò del rilancio economico della megalopoli dopo gli anni della pandemia di Covid-19. I risultati furono sorprendenti: il PIL di Shanghai è passato da 5.375,95 miliardi di yuan nel 2024 a un massimo storico di 5.670,87 miliardi di yuan (circa 780 miliardi di dollari) nel 2025; la crescita su base annua nei primi tre trimestri dello stesso anno ha raggiunto il 5,5%, mentre il volume totale di import-export della città è cresciuto del 5,4%, trainato in particolare da un aumento delle esportazioni dell’11,3%.

Sfruttando le sue competenze da scienziato ambientale, Chen ha potenziato le infrastrutture ecologiche della città in diversi settori. Alla fine del 2025, il tasso di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti domestici a Shanghai ha raggiunto il 45,3%. La rete cittadina è stata ampliata fino a comprendere 15.000 punti di servizio integrati per la raccolta e la separazione, 198 stazioni di trasferimento e 47 operatori autorizzati con una capacità di smaltimento di oltre 2 milioni di tonnellate annue di rifiuti pericolosi.