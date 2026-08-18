Dramma sullo scuolabus: bimba autistica di 6 anni dimenticata a bordo muore per il caldo

Dramma nel Tennessee, dove una bambina di 6 anni ha perso la vita dopo essere rimasta chiusa da sola per ore all’interno del bus scolastico in una giornata di caldo torrido. Purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare, malgrado l’intervento dei soccorsi.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, a perdere la vita è stata la piccola Winter Jones, affetta da autismo. La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì 14 agosto.

La bambina viaggiava sul mezzo per raggiungere la scuola elementare Macon-Hall. Dopo le lezioni, avrebbe dovuto essere portata all’istituto Kid University day care center di Cordova, nell’hinterland di Memphis. Purtroppo l’autista si è dimenticata della bambina. Ha parcheggiato il mezzo senza ricordarsi della presenza di Winter, ha chiuso il mezzo e lo ha lasciato sotto il sole.

Soltanto più tardi, nel primo pomeriggio, ha fatto la terribile scoperta.

La chiamata ai soccorsi è avvenuta intorno alle 15.23. “All’arrivo, gli agenti sono stati avvisati che una vittima di 6 anni era stata trasportata in ospedale dopo essere stata scoperta in un veicolo”, ha dichiarato la polizia in un comunicato ufficiale.

Inutile la corsa in ospedale. La bambina si trovava in condizioni critiche ed è morta poco dopo. Quel giorno in città il termometro era arrivato a 36° e l’autobus, rimasto con porte e finestrini chiusi, si è trasformato in una fornace.

Adesso la famiglia della piccola, chiusa nel dolore, pretende delle risposte.

“Siamo a conoscenza del tragico incidente avvenuto ieri alla Kid University per quanto riguarda la morte di un bambino. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai propri cari del bambino in questo momento incredibilmente difficile”, ha dichiarato il Dipartimento dei servizi umani del Tennessee, stando a quanto riferito da WHBQ-TV.

A quanto pare la piccola Winter è morta per shock termico, che ha portato all’arresto respiratorio. La polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e violazione dei protocolli di sicurezza sui trasporti scolastici.