Ecstasy con il volto di Trump, è allarme rosso: “Potenzialmente mortali”

Un nuovo allarme scuote l’Europa, in particolare i Paesi Bassi, dopo che un istituto olandese specializzato in tossicodipendenza e salute mentale, l’Istituto Trimbos, ha lanciato un “allarme rosso” su alcune pillole di ecstasy potenzialmente letali raffiguranti il volto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Conseguenze potenzialmente fatali”

L’Istituto Trimbos di Utrecht ha dichiarato che diverse pillole, consegnate ai centri di analisi nel mese di agosto, sono risultate con una quantità “molto elevata” della sostanza chimica PMMA, che rientra nella categoria delle sostanze stimolanti e allucinogene. “Non usate queste pillole in nessuna circostanza”, ha dichiarato l’istituto in un comunicato, avvertendo che il farmaco potrebbe causare “surriscaldamento con conseguenze potenzialmente fatali”.

Di cosa si tratta

“Anche l’Istituto Forense Olandese (NFI) ha recentemente analizzato una di queste pastiglie. Si tratta di una pillola bicolore (sono state trovate varie combinazioni) con l’immagine di Trump sul fronte e una linea di divisione sul retro, con la scritta ‘NL’ in alto e ‘Trump’ in basso”, aggiungono gli esperti dell’Istituto Trimbos. Già da maggio, il Sistema di Informazione e Monitoraggio delle Droghe (Dims) olandese ha sconsigliato l’utilizzo di pillole contenenti una quantità inferiore di PMMA oltre all’MDMA tramite l’app Red Alert.

Quali sono i sintomi

La PMMA, o para-metossimetamfetamina, è una sostanza simile all’MDMA, il principio attivo delle pastiglie di ecstasy. “Tuttavia, l’effetto si manifesta più tardi e spesso manca quello stimolante”, ha sottolineato l’istituto sanitario. “Questo aumenta il rischio di sovradosaggio”.

Gli utenti vengono avvertiti che i sintomi tipici sono associabili a nausea, aumento della frequenza cardiaca e convulsioni ore dopo l’ingestione delle pillole.

Anniek Groothuis, portavoce del Trimbos Institute, ha dichiarato all’Associated Press di non aver ricevuto segnalazioni di decessi o malattie gravi tra i potenziali utilizzatori.

“Non assumere questa pillola in nessuna circostanza. Se qualcuno ha assunto questa pillola e manifesta effetti collaterali gravi, chiamare immediatamente i servizi di emergenza (pronto soccorso o ambulanza) e nel frattempo cercare di calmare la persona in questione il più possibile”, conclude Groothuis.

Una pratica illegale dal 2024

Sebbene la produzione, la vendita e l’uso di ecstasy siano illegali nei Paesi Bassi, un rapporto del governo olandese del 2024 affermava che la sostanza era “ancora piuttosto popolare come droga ricreativa”. Il rapporto aggiungeva che, nel 2022, un numero record di 550mila persone aveva assunto il farmaco almeno una volta.

Non è la prima volta che i tratti del viso di Donald Trump sono utilizzati come ispirazione per la forma delle pillole di ecstasy. Nel 2017, la polizia tedesca ha confiscato circa 5.000 pastiglie di ecstasy color carota a forma di testa del presidente degli Stati Uniti che si riteneva fossero state pubblicizzate in Rete con lo slogan “Trump rende di nuovo grandiose le feste”.