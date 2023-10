Svizzera: alle legislative avanza la destra conservatrice, stangata per i Verdi

Si chiude questa domenica elettorale per i cittadini della Svizzera oggi chiamati alle urne per eleggere il parlamento per la prossima legislatura. La maggioranza degli svizzeri aveva già votato per corrispondenza e le urne si sono chiuse a mezzogiorno. Complessivamente quasi 6.000 candidati in corsa per i 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera bassa) e del Consiglio degli Stati (Camera alta, 46 membri).

La destra svizzera avanza

La destra conservatrice dell'Udc esce rafforzata dalle elezioni generali mentre, come previsto, è invece calato il sostegno ai Verdi, che erano stati la sorpresa delle ultime elezioni del 2019. Secondo le proiezioni dell'istituto di sondaggi gfs.bern, dopo le elezioni parlamentari di oggi l'Udc dovrebbe ottenere il 29% dei voti. Come spiega l'emittente svizzera Srf, si tratterebbe di un aumento di 3,4 punti percentuali, più di quanto previsto nei sondaggi prima delle elezioni. Da oltre 20 anni l'Udc è il partito più votato in Svizzera e nell'ultima campagna elettorale ha puntato sul contrasto all'immigrazione irregolare. Una debacle, invece, per i partiti che mettono al centro un'agenda ambientalista. I Verdi dovrebbero infatti ottenere il 9,1% dei voti, meno 4,1 punti percentuali, mentre i Verdi Liberali dovrebbero attestarsi al 7,1%, in calo di 0,7 punti. Alle urne sono stati chiamati 5,5 milioni di svizzeri, ma secondo le proiezioni l'affluenza è stata solo del 46% circa.

In Svizzera "il popolo ha parlato"

"Il popolo ha parlato, è urgentemente necessaria una correzione di rotta" sulla questione dei migranti, ha detto il vicepresidente dell'Udc Marcel Dettling dopo le proiezioni di voto. L'Udc chiede controlli alle frontiere e il respingimento dei richiedenti asilo. "L'aspetto triste è che il clima ha perso terreno", ha detto alla tv Srf Aline Trede, membro della leadership dei Verdi. Le elezioni, però, non cambieranno il governo in Svizzera. I partiti con il maggior numero di elettori a lungo termine governano insieme da decenni, compreso l'Udc. Quello che si prevede è che l'Udc ottenga sei seggi in più nel Consiglio nazionale, la più grande camera parlamentare composta da 200 seggi. I Verdi, invece, rischiano di perdere cinque seggi e i Verdi Liberali tre. Il partito liberale Fdp e il partito cristiano del "Centro" dovrebbero attestarsi attorno al 15%.

Quello che i sondaggi avevano previsto

I sondaggi avevano già indicato una probabile vittoria del partito della destra conservatrice, principale forza politica del Paese. Stando agli ultimi sondaggi, l'Udc - che durante la campagna ha cavalcato il tema della pressione migratoria alle frontiere europee - avrebbe potuto ottenere oltre il 28% delle preferenze (in aumento di 2,5 punti in 4 anni), seguita dal partito socialista, al 18,3%, in lieve rialzo rispetto alle legislative di quattro anni fa. Così come era previsto il testa a testa tra il Partito liberale radicale (Plr/destra) ed il Centro (ex Partito democratico cristiano).