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Cronaca internazionale

Elicottero italiano precipita in Bosnia. La Difesa: verifiche sul personale a bordo

Un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea, è precipitato per cause ancora in corso di accertamento

agi
epa10643489 A CH-47 Chinook helicopter lands during the presentation of military vehicles and equipment Air/Ground Static Display that will participate in the exercise 'Immediate Response 23' at the sports airport 'Ajitepe', near Kumanovo, North Macedonia, 21 May 2023. The 'Immediate Response 23' exercise, which is part of the largest multi-national joint exercise 'Defender Europe 23', is to take place from 22 May to 02 June primarily in the Balkan region. EPA/GEORGI LICOVSKI
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Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Lo rende noto il ministero della Difesa. “I soccorsi sono prontamente intervenuti - spiega il ministero - Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.