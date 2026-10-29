Elicottero italiano precipita in Bosnia. La Difesa: verifiche sul personale a bordo

Nel pomeriggio di oggi, in Bosnia-Erzegovina, un elicottero italiano, un CH 47, impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. Lo rende noto il ministero della Difesa. “I soccorsi sono prontamente intervenuti - spiega il ministero - Al momento non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”.