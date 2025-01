Lascia la friggitrice ad aria attaccata alla presa: esplode e va a fuoco la casa: "Tutto distrutto"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Quando esco di casa controllo sempre tutto, per questo non mi aspettavo minimamente quello che è successo che mi ha fatto perdere tutto. Pensavo fosse uno scherzo ". È disperata la giovane mamma inglese che ha perso tutto nell’incendio della sua casa. I vigili del fuoco le hanno poi spiegato che l’incendio probabilmente è stato causato da un guasto elettrico che ha provocato l’esplosione della friggitrice ad aria che aveva in cucina.

Cosa è successo

Quando l’hanno chiamata al lavoro per dirle che qualcosa era esploso nella sua abitazione e che era tutto in fiamme, pensava ad uno scherzo, ma quando la 23enne inglese Angel Carpenter è tornata a casa ha scoperto purtroppo che era stata completamente distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco stavano combattendo contro le fiamme. Poi una volta domato l'incendio le hanno spiegato che probabilmente questo si è sviluppato a causa di un guasto elettrico che ha provocato l'esplosione della friggitrice ad aria in cucina che ha dato poi il via alle fiamme.

La casa distrutta

Le immagini, se si pensa che tutto questo sia stato causato da una friggitrice ad aria, sono impressionanti. La casa completamente distrutta, le pareti annerite e un grosso buco bella parete della cucina. Anche la porta che dal salone conduceva alla cucina completamente scardinata e il bagno completamente nero di fuligine. Per fortuna, e solo per un caso, lo scoppio ha distrutto le condutture dell'acqua che fuoriuscendo ha aiutato nello spegnimento dell'incendio, prima ancora dell'arrivo dei pompieri.

" Le fiamme hanno sciolto tutto e non si riusciva a capire cosa fossero gli oggetti. È stato uno choc ho pianto per dieci ore. Ho perso tutto in quella casa - ha spiegato in lacrime la 23enne che ancora adesso non riesce a darci spiegazioni -. Quando mi hanno chiamato, dopo le 11, ero al lavoro e pensavo fosse uno scherzo. Non me l'aspettavo. Io ricontrollo sempre che tutto sia spento quando esco" , ha continuato la giovane che ora è tornata insieme alla figlia di 15 mesi ad abitare con la mamma.

L'enorme incendio

I pompieri sull'accaduto hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale raccontando che sono

stati necessari addiritturaper spegnere le fiamme e raccomanda a tutti di controllare sempre l'impianto elettrico e staccare la spina ai piccoli elettrodomestici dopo averli utilizzati.