Paura a Londra: evade dal carcere un soldato accusato di terrorismo

Londra in allarme per il soldato evaso dal carcere accusato di terrorismo: ecco chi è

È caccia all'uomo nel sud di Londra, dove il 21enne Daniel Abed Khalife, soldato appartenente all'esercito britannico, sarebbe riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Khalife è infatti evaso dalla prigione di Wandsworth, dove si trovava recluso per sospetta attività terroristica.

Le ricerche in corso

Secondo quanto riferito dalle autorità inglesi, Daniel Abed Khalife è fuggito questa mattina, intorno alle 7:50. Indossava una maglietta bianca, pantaloni a quadri bianchi e rossi e stivali marroni con punta in acciaio.

Lo scorso gennaio il 21enne si era dichiarato non colpevole di aver sollecitato o tentato di ottenere informazioni che avrebbero potuto portare a un atto terroristico. Non solo. Khalife aveva anche negato di aver pubblicato degli articoli finalizzati all'arruolamento di altri soldati alla sua causa. Erano però scattate le accuse per terrorismo ed era anche stata chiamata in causa la legge sui segreti ufficiali.

Recluso nel carcere di Wandsworth, il 21enne stava aspettando di comparire dinanzi alla corte della corona di Woolwich nel mese di novembre. Le autorità inglesi non sanno ancora con precisione in che modo il detenuto sia riuscito a scappare. Secondo alcune fonti, avrebbe sfruttato un furgone usato per le consegne, aggrappandosi al suo fondo. "Stiamo lavorando per capire come sia fuggito" , ha dichiarato un rappresentante della polizia penitenziaria, come riportato dalla stampa inglese.

Le ricerche stanno andando avanti da ore. La polizia ritiene che il giovane si trovi ancora nell'area di Londra, ma non è escluso che sia riuscito ad allontanarsi ancora di più. Scotland Yard è sulle sue tracce.

Descrizione di Khalife

Alto 1,88, snello, di carnagione chiara. Occhi e capelli castani tagliati corti. Questi sono i tratti somatici di Daniel Abed Khalife. La polizia metropolitana sta mostrando una foto del giovane fuggitivo, raccomandando ai cittadini di non avvicinarlo. In caso di incontro, è necessario contattare il 999.