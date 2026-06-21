"Figlia eccezionale", ma quella nella foto postata da Trump non è Ivanka né Tiffany: la gaffe del presidente Usa

Mistero sull'ultimo messaggio pubblicato sui social dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi in America si celebra la Festa del Papà. Nel rallegrarsi per una non meglio precisata "grandissima figlia", una figlia per la quale andare orgogliosi, il tycoon ha postato la fotografia di una donna che di certo non è Ivanka, né la più giovane Tiffany.

La faccenda ha destato non poca curiosità e anche tante perplessità. Che cosa ha in mente il presidente? E, ancora una volta, c'è chi dubita della sua lucidità.

Tutto è cominciato dal post pubblicato dal presidente su X nel giorno della Festa del Papà. Al messaggio "Great daughter. My Honor!!! President DJT", ossia "Grandissima figlia. Il mio onore!!", era accompagnato dalla foto di una donna bionda seduta su un divano. Questa donna, però, non è nessuna delle figlie di Trump.

In poco tempo la figura del mistero è stata identificata. Si tratta Margo Catsimatidis, la moglie del miliardario John Catsimatidis, un amico del presidente Trump. Non è Ivanka, e neppure Tiffany.

Qualcuno ipotizza che la foto che immortala Margo Catsimatidis sia stata scattata a Camp David, forse durante l'amministrazione Clinton. Margo Catsimatidis e John Catsimatidis hanno avuto una figlia, Andrea Catsimatidis, attuale presidente del Partito Repubblicano di Manhattan. Di certo c'è una conoscenza reciproca, ma la confidenza è tale da arrivare a definire Margo una figlia?

In

tanti ritengono che il presidente si sia clamorosamente confuso. "Pensa sia Tiffany. L'America ha bisogno di una riunione di famiglia con nonno", è stato il commento tagliente del podcaster canadese Chris LaBossiere.