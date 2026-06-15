Il figlio della principessa di Norvegia condannato per due stupri

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette Marit, è stato condannato a 4 anni di carcere per una serie di reati, secondo quanto riportato dai media norvegesi. Si tratta di due casi di stupro e una serie di violenze contro la sue ex ragazza. Uno dei casi per cui è stato condannato è un rapporto avuto con una partner mentre dormiva. La corte ha visionato il video filmato da Hoiby stesso che è stato elemento chiave per determinare l'accaduto. Hoiby è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche.

Il 29enne, arrestato la scorsa estate, è figlio di una precedente relazione della principessa, ragazza madre al momento del royal wedding, per la prima volta nella storia della Norvegia. Lo scorso agosto, Marius Borg Hoiby era stato accusato di aver aggredito fisicamente, nel suo appartamento, la fidanzata e aveva passato 30 ore sotto la custodia della polizia. Secondo il quotidiano "Vedens Gang" il tribunale lo ha assolto da due delle quattro accuse di stupro a suo carico. È stato invece condannato per le altre due. Hoiby, per motivi di salute ha seguito il procedimento in videoconferenza dal carcere, doveva rispondere di circa 40 capi d'accusa. L'uomo non detiene alcun titolo e non è membro ufficiale della casa reale.

"Viviamo in uno Stato di diritto e sono sicuro che il processo si svolgerà in modo ordinato, giusto e rigoroso", aggiungeva il principe precisando che "Marius non fa parte della famiglia reale", che "non si pronuncerà durante il processo su questa vicenda".