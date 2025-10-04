Flotilla, rientrano a casa i 26 italiani: ecco chi ha pagato il volo

Articolo in aggiornamento

Saranno presto in Italia i 26 attivisti italiani che erano a bordo della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi in Israele. Gli attivisti faranno rientro con due voli della Turkish airlines con partenza da Istanbul e diretti uno a Roma Fiumicino e l'altro a Milano Malpensa. A quanto riferito, le spese del volo di rientro sono state sostenute dalla compagnia aerea turca.

Tra loro c'è anche Paolo Romano, il consigliere regionale lombardo del Pd. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. Ieri, intanto, sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla ed erano stati rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana.