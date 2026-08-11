Formentera, morto un cittadino italiano: probabile annegamento. Inutili i tentativi di rianimazione

Un italiano è morto oggi a Formentera, sulla spiaggia di Llevant. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, l’uomo sarebbe stato visto in difficoltà in acqua da un altro bagnante, che ha dato l’allarme e ha cercato di intervenire per soccorrerlo. La causa più probabile del decesso sarebbe l’annegamento, ma al momento non è stata ancora accertata in via definitiva. Anche l’identità della vittima non è stata resa nota.

I soccorsi sulla spiaggia di Llevant

Dopo l’allarme, un bagnino in servizio presso le strutture locali è intervenuto per prestare soccorso all’uomo e portarlo a riva. Nel frattempo sono arrivati anche gli addetti al servizio di salvataggio del Consell di Formentera, che hanno raggiunto la vittima e l’hanno recuperata dall’acqua.

Una volta portato a terra, sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare. I soccorritori hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ogni sforzo è risultato vano.

“Nonostante i tentativi, non è stato possibile rianimarlo”, ha dichiarato il Consell di Formentera, comunicando l’esito dell’intervento. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche gli agenti della polizia locale di Formentera.

Il contatto con le autorità italiane

La vicenda ha coinvolto anche le autorità diplomatiche italiane. Il consolato di Barcellona e la vice-console onoraria italiana di Ibiza sono infatti in contatto con le autorità locali.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte della morte e l’identità dell’uomo. Al momento, dunque, l’ipotesi dell’annegamento viene indicata come la causa più probabile del decesso, ma non risulta ancora accertata in via definitiva.

La conferma della Farnesina

La Farnesina ha confermato la notizia del decesso di un cittadino italiano a Formentera specificando che, al momento, non ci sono conferme sulle generalità.